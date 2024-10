Nagyfilmes szakemberek is részt vesznek a zsűriben

Desh és Co Lee kapta a legtöbb jelölést a Magyar Klipszemlére, amelyet október 17-én nyolcadik alkalommal rendeznek meg. A fővárosi Akvárium Klubban 139 klipet vetítenek le. Az év legjobb zenei videóit az itthon elérhető legmagasabb minőségű vetítési technikával mutatják be, két teremben párhuzamosan, szélesvásznon – közölték a szervezők pénteken az MTI-vel.



Mint írták, a Magyar Klipszemle 2015 óta az egyik legfontosabb zeneipari háttérrendezvénnyé nőtte ki magát: találkozási pont zenészeknek, filmeseknek és a kreatív szakma sok más képviselőjének.



Az idei jelöltlistán a legismertebb nevek mellett feltörekvő előadókat is találni Geszti Pétertől az Ótvar Pestisig, a Carson Comától a girlhoodig, a Wellhellótól a Hocuspony-ig. A legtöbb jelölést Desh és Co Lee kapta négy-négy kategóriában, őket követi Dzsúdló és Dom Beats három-három nominációval. Összesen 544 jelentkezőből választották ki a 139 versenyző klipet, idén először a kategóriák egyik részét a NagyHallban, a másikat a KisHallban rendezik.



Az október 17-i esti díjátadót Turai Barna és Lil Frakk vezeti. A közönségdíj, a szervezők különdíja és a zsűri különdíja mellett döntenek a legjobb klipről, emellett tizennyolc szakmai kategóriában adják át a Klipszemle kockáit. Idén először a szemle kiemelt támogatója, a Yettel lehetőséget biztosít egy alkotónak, hogy ő készíthesse el a következő évben a márka egyik kommunikációs kampányát.

Idén a magyar David Guetta is fellép a díjátadó utáni bulin

A Klipszemle szakmai programjának fókuszába a filmesek kerültek, a kerekasztalok során egy teljes filmes életutat veséznek ki az iskolaválasztástól az első ügyfelek megszerzéséig, a stúdióalapítástól a legnagyobb külföldi lehetőségek megszerzéséig.



A zsűri munkájában Csiszár Virág bookingmenedzser, “Gróf” reklámszakember, Hevesi-Szabó Lujza fotográfus, Kovács András Péter márka- és marketingkommunikációs igazgató, Kovács Gellért filmkritikus, Mojzes Dóra jelmeztervező-stylist, Pohárnok Gergely operatőr, Sós Bálint Dániel rendező és Török Ferenc rendező vesz részt.



A díjátadó után idén is lesz buli az Akváriumban, a Bolt Music Stage-en fellép a PTSD Kft., a Megtűrtek, Balla Péter Zsolt (David Guetta magyar hasonmása), de műsort ad Pándi Balázs, Miki357, Gensi és Dj Sim is. Mint írták, a versenyprogramos klipek előadói és alkotói csaknem teljes létszámban felsorakoznak a díjátadón.



Bővebb infók itt: https://klipszemle.com/.