A világ minden tájáról érkező, 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál egyedülálló lehetőséget a Müpa

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a fiatal dirigensek 2026. október 1. és 10. között Magyarország legismertebb koncerttermeiben, vezető szimfonikus együtteseink élén mutatják be tudásukat, hogy esélyt kapjanak a fődíj elnyerésére.



A tájékoztatóban felidézték, hogy a Solti Nemzetközi Karmesterversenyt a Müpa és a közmédia közös szervezésben hívta életre, hogy Solti György életművéhez méltó módon találkozóhelye és fóruma legyen a világ legtehetségesebb fiatal dirigenseinek, lehetőséget biztosítson a bemutatkozásra és egy nemzetközi karrierre. A szervezők nemzetiségi megkötés nélkül, 2026. március 20-ig várják mindazon karmesterek jelentkezését, akik szeretnék megmutatni a világnak tehetségüket és elhivatottságukat.



Az előválogató során a beküldött videófelvételek alapján huszonnégy jelölt jut a verseny 2026. október 1. és 4. között zajló pécsi elődöntőjébe, akik a Kodály Központ Hangversenytermében, a Pannon Filharmonikusokkal együttműködve mérik össze tudásukat a nemzetközi zsűri előtt Stravinsky, Dohnányi, Kodály és Bartók műveinek részletein keresztül.

Október 10-én lesz a díjátadó, hatalmas összegek találnak gazdára

A középdöntőbe továbbjutó tíz versenyzőnek 2026. október 5-6-án a budapesti Zeneakadémia Nagytermében, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával egy Mozart-ária, egy Puccini-ária és egy kortárs mű vezénylésével kell bizonyítania rátermettségét. A négy döntős pedig a 2026-os Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál nyitónapjain a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében két-két művet dirigál majd október 9-én, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével.



A nemzetközi zenei élet kiemelkedő személyiségeiből álló, Pinchas Steinberg által vezetett zsűri három elismerést ítél oda az október 10-i díjátadó gálán a Müpában: az első helyezett 20 000 euró, a második 12 000 euró, a harmadik 8 000 euró pénzdíjban részesül. A döntőbe jutott versenyzők közül a nézők szavazatai alapján egy résztvevő 3000 eurós közönségdíjat kap.

A zsűritagok, a jelen lévő szervezet- és intézményvezetők, zenekarvezetők, fesztiváligazgatók és menedzserek pedig további meghívásokat és koncertlehetőségeket ajánlhatnak fel az általuk választott karmestereknek. Pályázni a Müpa weboldalán, a https://mupa.hu/solti-karmesterverseny-2026/a-verseny-menete-jelentkezes linken lehet – olvasható a közleményben.



