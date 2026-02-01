Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Koncertdömpinggel várja az érdeklődőket az idei Kocsonyafesztivál

kocsonyfesztivál Miskolc koncert
Picture of magyarzene

magyarzene

Három nap, öt színpad, csaknem száz zenei program

Az esemény Facebook-oldala szerint a fesztivál február 6-án pénteken megnyitóval és felvonulással kezdődik el a Szent István téren található nagyszínpadon, amelyen később a Wellhello és Horváth Tamás is koncertezik. Az esemény programjainak további négy színpad biztosít helyszínt: a Villanyrendőr, az Erzsébet tér, a Royal és a Városháza színpad.

Pénteken koncertezik a Hooligans, a Backdoor People, Josh és Betti és a Z!enemi, de gólyalábas és tűzzsonglőr show-val, valamint akusztikus zenei programokkal is készülnek a szervezők. A Kocsonyafesztivál szombati programja már délelőtt tízkor elkezdődik, többek között Dj Cece zenél majd, a legkisebbeknek pedig Brandnyúl műsora nyújt szórakozást.

Vasárnap már nyugodtabb ritmusok szolgálják a talpalávalót

A szombati nap fő fellépői a Kowalsky meg a Vega, a Bikini, Manuel és a Mangorise lesznek, de koncertezni fog a Bon-bon, a Balkan Fanatik és a Wire is. Ezen a napon is lesznek akusztikus koncertek is, de a humorista Felméri Péter előadását is megnézhetik a látogatók.

A Kocsonyafesztivál zárónapján, azaz február nyolcadikán vasárnap is tízkor kezdődnek el a színpadi programok. Ezen a napon lép fel majd az Ismerős Arcok és Charlie is, de a Diósgyőri Jazz Tánc Klub műsora, valamint Mogács Dániel humorista előadása is megtekinthető lesz.

A színpadi programok mellett a szervezők a fesztivál teljes területén ígérnek látványos tűz show-kat, utcazenei programokat, népi játékokat, bőséges étel- és italkínálatot, valamint meglepetés programokat is. Szombaton és vasárnap reggel nyolc órától az úgynevezett Antik hétvégén is várják az érdeklődőket, ahol a városban hagyománynak számító régiségvásáron vehetnek részt.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

Fenyő Miklós gyász

Elhunyt Fenyő Miklós

Életének 79. évében halt meg az énekes, dalszerző – közölték szombaton a zenész hivatalos Facebook-oldalán

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu