Három nap, öt színpad, csaknem száz zenei program

Az esemény Facebook-oldala szerint a fesztivál február 6-án pénteken megnyitóval és felvonulással kezdődik el a Szent István téren található nagyszínpadon, amelyen később a Wellhello és Horváth Tamás is koncertezik. Az esemény programjainak további négy színpad biztosít helyszínt: a Villanyrendőr, az Erzsébet tér, a Royal és a Városháza színpad.



Pénteken koncertezik a Hooligans, a Backdoor People, Josh és Betti és a Z!enemi, de gólyalábas és tűzzsonglőr show-val, valamint akusztikus zenei programokkal is készülnek a szervezők. A Kocsonyafesztivál szombati programja már délelőtt tízkor elkezdődik, többek között Dj Cece zenél majd, a legkisebbeknek pedig Brandnyúl műsora nyújt szórakozást.

Vasárnap már nyugodtabb ritmusok szolgálják a talpalávalót

A szombati nap fő fellépői a Kowalsky meg a Vega, a Bikini, Manuel és a Mangorise lesznek, de koncertezni fog a Bon-bon, a Balkan Fanatik és a Wire is. Ezen a napon is lesznek akusztikus koncertek is, de a humorista Felméri Péter előadását is megnézhetik a látogatók.



A Kocsonyafesztivál zárónapján, azaz február nyolcadikán vasárnap is tízkor kezdődnek el a színpadi programok. Ezen a napon lép fel majd az Ismerős Arcok és Charlie is, de a Diósgyőri Jazz Tánc Klub műsora, valamint Mogács Dániel humorista előadása is megtekinthető lesz.



A színpadi programok mellett a szervezők a fesztivál teljes területén ígérnek látványos tűz show-kat, utcazenei programokat, népi játékokat, bőséges étel- és italkínálatot, valamint meglepetés programokat is. Szombaton és vasárnap reggel nyolc órától az úgynevezett Antik hétvégén is várják az érdeklődőket, ahol a városban hagyománynak számító régiségvásáron vehetnek részt.