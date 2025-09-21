Magyar Zene hírek

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Évfordulón tartja évadnyitó hangversenyét az Opera zenekara

Operaház, Budapest, Andrássy út
magyarzene

Az OPERA141 koncerten felcsendül a Tannhäuser nyitánya

A dalszínház megnyitásának évfordulóján tartja OPERA141 címmel évadnyitó hangversenyét a Magyar Állami Operaház Zenekara szeptember 27-én és 28-án, az Andrássy úti Ybl-palotában. 1884. szeptember 27-én avatta fel I. Ferenc József a Magyar Királyi Operaházat, amely fennállásának 141. évfordulóját Wagner, Mozart és Beethoven egy-egy művével ünnepli.

Az OPERA141 koncerten felcsendül Wagner Tannhäuser című operájának nyitánya, Mozart 24. zongoraversenye és Beethoven 7. szimfóniája Rajna Martin első karmester vezényletével, a szólista Fejérvári Zoltán zongoraművész lesz – tájékoztatta a Magyar Állami Operaház az MTI-t pénteken.

Beethoven 7. szimfóniája lesz a fő attrakció

A tájékoztató szerint a két est fő műsorszáma Beethoven 7. szimfóniája lesz, amelyet a napóleoni háborúk árnyékában és egy rá kevésbé jellemző, önfeledt csehországi nyaralás idején komponált a szerző 1811–12-ben. A szimfónia különlegessége, hogy mind a négy tétele egy-egy ritmusképletet követ, ami egyes elképzelések szerint Beethoven az ógörög irodalom és annak időmértékes verselése iránti vonzalmából eredeztethető – írták.

A hangverseny első részét Wagner Tannhäuser című romantikus operájának nyitánya vezeti fel. Az 1845-ben Drezdában bemutatott mű címszereplője a földi és égi szerelem, a Vénusz által megtestesített érzékiség és az Erzsébet képviselte megváltás között őrlődő lovag.

A bécsi Burgtheater 1786-ban mutatta be Mozart 24. zongoraversenyét, amelyet a zenekritikusok egyöntetűen a szerző legjobban kidolgozott és hangszerelt versenyműveként tartják számon, amelyben a bécsi klasszicista szerző már a 19. századi romantika stílusjegyeit is előre vetítette, és nagy hatást gyakorolt mások mellett Beethoven versenyműveire is. A darab szólistája Fejérvári Zoltán, a Bázeli Zeneakadémia zongora- és kamarazene-professzora, aki oktatói munkája mellett hangszeres szólistaként négy kontinens rangos hangversenytermeiben lép fel – közölték

A nyitóhangversenyen a Magyar Állami Operaház Zenekarát Rajna Martin első karmester dirigálja. A Junior Prima-díjjal kitüntetett művész 2026 szeptemberétől a Luxembourgi Filharmonikus Zenekar művészeti igazgatója is. Az új évadban Puccini Turandot és Bohémélet, Verdi Aida és a Macbeth című operáit, valamint az újévi Beethoven-hangversenyt vezényli a Magyar Állami Operaházban.

