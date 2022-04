A vinyl megelőzte a CD-t, a zenei streaminget viszont semmi sem tudja lekörözni

26%-kal nőtt a hazai hangfelvételipar, amely 2021-ben már 6,9 milliárd forintra duzzadt. Másfélszeresére nőtt a vinyllemezek értékesítése, így hanglemezre immár többet költöttek a magyarok, mint CD-re 0150 közölte a MAHASZ.

Kiderült a legújabb statisztikákból, hogy a streaming újabb több mint 1 milliárd forinttal többet hozott, mint egy évvel korábban.



A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége közzétette a hazai hangfelvételpiac fizikai és digitális értékesítésének 2021-es statisztikáit. Eközben a zeneipar nemzetközi szervezete, az IFPI – amelynek hazai képviselője a MAHASZ – publikálta éves jelentését az elmúlt év eredményeivel.



Ez a Global Music Report címet ién is viselő jelentés a következőket állapította meg:



• Az összesített nemzetközi hangfelvételipar 2021-ben 18,5%-kal növekedett. A rögzített zeneművek így globálisan 25,9 milliárd dollárt termeltek tavaly.

• Az IFPI által monitorozott minden régióban növekedtek a zenei bevételek.

• A prémium streaming előfizetések forgalma 21,9%-kal, 12,3 milliárd dollárra nőtt.

• 2021 végén 523 millió “fizetős” streaming előfizetés volt a világon.

• A teljes streaming forgalom 24,3%-os növekménnyel 16,9 milliárd dollár, ez a teljes hangfelvétel-ipari bevétel 65%-a.

• Az egyre növekvő globális értékekhez hozzájárult a fizikai formátumok 16,1%-os plusz bevétele is.

• A jelen technológiai megoldások a rajongóknak olyan széles körű elérést biztosítanak a zenehallgatásra, amely az alkotók számára hatalmas lehetőség.



A Global Music Report 2022 State of the Industry című 52 oldalas kivonata elérhető egy pdf-fájlban: ITT



Természetesen a MAHASZ is közzétette legfrissebb hazai statisztikáját, aminek legfontosabb megállapításai:



• A hazai digitális zenei bevételek 28%-kal nőttek (4,1 milliárdról 5,3 milliárd forintra).

• Ismét növekvő pályára állt a fizikai értékesítés (21,48%-kal bővült, 1,31 milliárdról 1,59 milliárd forintra).

• A fizikai és a digitális értékesítés összesített bevétele 2021-ben 26%-kal magasabb lett az előző évhez képest (5,4 milliárdról 6,9 milliárd forintra).

A magyarországi fizikai és digitális zenei értékesítési bevétel alakulása az elmúlt két évtizedben



Mint megállapították: a hazai hangfelvételipar összesített bevétele felívelőben van, elsősorban a digitális forgalmaknak köszönhetően. A 2000-es csúcs állapothoz és a 2013-as mélyponthoz képest egy újabb évet „javított” az iparág: a 2021-es bevételi adatok a 2006 és 2007 közötti értékekkel egyeznek meg.

De volt „némi” változás a fizikai hordozók piacán is: az előző évhez képest az eladott fizikai hanghordozók száma 25,1%-kal nőtt: 2021-ben 1.032.499 darab CD, vinyl és egyéb hanghordozó fogyott. Az éves kereskedelmi érték 21,48%-kal emelkedett, jelenleg 1,59 milliárd forintot termel a hangfelvételipar fizikai szegmense.



A növekedés legfontosabb eleme a vinylek kiugróan magas számú értékesítése: mind az eladott mennyiség, mind az érték mintegy másfélszeresére nőtt. A 2021-ben eladott közel 228 ezer darab hanglemez által generált 795 millió forintos bevétellel a vinyl megelőzte a CD-t. Ezzel Magyarország pedig azt a brit zeneipari trendet előzte meg, mely szerint ott 2022-ben érik el a vinyl/CD “bevételi fordulópontját”.



Az előző évhez képest a digitális forgalom ismét több mint 1 milliárd forinttal, 28%-kal nőtt. A letöltésekből származó bevétel 3%-os csökkenése mellett a streaming folytatta az összértékben továbbra is hangsúlyos térnyerését és növekedését. 2021-ben a streamingből származó forgalom megközelíti a 2020-as teljes (fizikai és digitális kumulált) bevétel összegét.



TOVÁBBI RÉSZLETES HAZAI STATISZTIKÁK ITT!

2021 jó éve volt a kiadóknak, de vajon milyen lesz 2022? Pár hónap, és kiderül!