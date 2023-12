Hazavágyó címmel jelent meg a MattSet új albuma

Az album izgalmas zenei kalandozásra hívja a hallgatót: elmegy egészen a gyökerekig, a pop és rock dalokat népzenei elemekkel díszíti. „Hazavágyódtunk és ezzel a lemezzel talán el is jutottunk oda, ahová mindig is el akartunk jutni” – meséli a zenekarvezető. A lemezbemutató koncert 2024. február 2-án lesz az Akvárium Klubban.

„Az elmúlt 2 év sok szempontból az egyik legnehezebb és legfelemelőbb időszak volt az életünkben. Elvesztettünk számunkra fontos embereket és születtek is a zenekaron belül új csemeték, jelenleg 5 zenekari gyermekünk van. Mindannyian költöztünk és változtunk, közben rengeteget beszélgettünk, muzsikáltunk. Ezek lenyomata ott van dalokban. Szeretek teljes albumokban gondolkozni, mindig kell egy vezérfonal egy ilyen alkotói folyamatban. Ezen a lemezen sok féle hazatalálás, vágyódás megjelenik, de leginkább az önmagunk felé vezető út, ami a legfontosabb” – meséli a zenekar vezetője Szakadáti Mátyás, aki egy dal kivételével az összes dalszöveget jegyzi az albumon. Azonban a zene igazi csapatmunka eredményeként született, ugyanis számos ötletet és zenei témát a zenekar többi tagja hozott.

A Hazavágyó hangzásvilága a pop és a rock találkozásából született, de helyet kap rajta a blues, a népzene és a jazz is. Az album hangmérnöke és társproducere Anna and the Barbies zenekar alapítótagja, Pásztor Sámuel volt. Bár a közös munkában teljesen visszatértek az analóg felvételi metódusokhoz, a zenekar mégis sokkal modernebb megszólalást kapott, mint eddig bármikor.

A lemezhez egy mikrofonnal felvett videósorozatot is forgattak. „Mindig is közel állt hozzánk az akusztikus muzsikálás. Szeretnénk megmutatni, hogy milyenek a dalaink, amikor egy szobában eljátsszuk őket úgy, mintha egy nappaliban lennénk. Ez a metódus semmiféle utólagos javításra sem ad lehetőséget, de még a zenekari arányokat sem tudjuk megváltoztatni. Mire jó mindez? Talán kevés őszintébb megnyilvánulása lehet egy zenekarnak, és jó tükröt tart a mai zenei felfogással szemben. Megmutatja a hallgatónak, milyen az, amikor a zenekari próbateremben először összeállnak a dalok” – emeli ki a zenekarvezető.

MattSet Hazavágyó lemezbemutató koncert:

facebook.com/events/7079941592064738