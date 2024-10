Négy napig minden a sörről és a zenéről szól a Városligeti Műjégpályán



Gigászi sör és gasztronómiai választékkal várják az érdeklődőket október 10. és 13. között a Városligeti Műjégpályára az OktoBeerfest szervezői. Az ország sörbuliján kézműves főzdesor és streetfood tér gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon étlen-szomjan, a vidám hangulatot pedig a meghívott sztárfellépők garantálják. A négy nap alatt mások mellett színpadra lép a Magna Cum Lauda, Korda György és Balázs Klári, valamint Fenyő Miklós is.



Október közepén a Városligeti Műjégpályán élhetjük át a világhírű bajor sörfesztiválok utánozhatatlan hangulatát, ahol az előzetes becslések szerint akár 40 ezren is csapra verhetik majd literes korsóikat.



A szervezők tájékoztatása szerint az OktoBeerfest területén Sramli-sátort és óriás Erdinger sörsátort is felállítanak, de a helyszínen kialakítanak egy kézműves főzdesort és egy streedfood teret is. A német ételek kedvelőinek a bajor gasztro változatos ízvilágát ajánlják figyelmükbe, sőt azoknak is érdemes jegyet váltaniuk, akik nem csak a sörnek áldoznak a jókedv oltárán, hiszen a pálinka és bor sem lesz mellékszreplő a fővárosi fesztiválon.



A gasztronómiai kínálat felfedezése mellett állandó programok és nagykoncertek szórakoztatják majd a közönséget négy teljes napon keresztül az eseményen, melynek házigazdája Harsányi Levente lesz.

Mai és közelmúltbeli könnyűzenészek mellett legendás dj is ott lesz

Az ország sörbuliján nagyszínpadon énekel majd október 10-én csütörtökön Heinz Gábor ’Biga’, majd 20 óra 30 perctől a Magna Cum Laude csap bulit. Másnap Fenyő Miklós csavarja fel a szőnyeget, őt pedig a legendás lemezlovas, Dan Von Schulz funky partija követi.



Szombaton Zoltán Erikáé és az ország talán legnépszerűbb párjáé, Korda György és Balázs Klárié lesz a főszerep. A vasárnapi zárónapon a Rakonczai Imre hangja és a kék zongora zengi be a Városligeti Műjégpályát, este pedig a TNT slágerei csendülnek fel az együttes jóvoltából.



Természetesen a szervezők nem feledkeztek meg a családosokról sem, hiszen a helyszínen felállított vidámpark mellett egész hétvégén gyerekprogramok és gyerekfoglalkozások állnak majd rendelkezésre a legkisebb korosztály számára, ráadásul szombaton az Alma Együttes jóvoltából egy gyerekkoncertre is sor kerül majd. A játékot kedvelők, pedig mindenféle serrel és minden mással kapcsolatos vetélkedőkben mérhetik össze kézségeiket déltől éjfélig minden nap.



Jegyek már kaphatók elővételesen a helyszínen október 08-tól a Városligeti Műjégpálya bejárata előtt felállított jegyértékesítő ponton, valamint a következő webcímen: https://www.eventim.hu/en/tickets/oktobeerfest-2024-budapest-varosligeti-mujegpalya-648576