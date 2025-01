Kedvenc előadóhelyén lesz hallható a jó hangú trubadúr!

Frenk elkészítette kilencedik stúdióalbumát. A népszerű dalszerző-előadó Isten élt Pesten című anyagát január 25-én az Akvárium Klub KisHalljában mutatja be a közönségnek. A szólóelőadóként húsz éve dolgozó, mindig kísérletező multiinstrumentalista művész az est során az új dalok mellett korábbi ismert számait is eljátssza.



Mint a koncert ajánlójában olvasható, Frenk új lemezén visszatér lírai énjéhez. A kilencvenes évek második felében rockdobosként feltűnt, de jó ideje szólóban dolgozó multiinstrumentális zenész számai elsősorban az elfojtottságot, az éjszakák világát mutatják be. Az Isten élt Pesten borítója és utolsó dala, A magányos férfi a tavaly elhunyt francia filmsztár, Alain Delon előtt tiszteleg.



Frenk (Torma Gábor) zenéjében ötvöződik a pop, a funk, a rock’n’roll, a klasszikus zene, a sanzon és a dzsessz. Dalai egyszerre nőiesek és férfiasak, melankolikusak és vadak, sanzonosak és populárisak. Szívesen játszik feldolgozásokat olyan előadóktól, mint például David Bowie vagy Elvis Presley. Az előadó, dalszerző legutóbbi anyaga, a 2024 tavaszán kiadott Ha táncolok veled egy elektronikus szintipop album volt.

Nem csak Livius, de Frenk is a kohó mellől indult

A 47 éves, Dunaújvárosból indult Frenk a Hiperkarma dobosaként lett ismert a 2000-es évek első felében (az alternatív csapatból 2016-ban szállt ki végleg). Játszik a bluesos Braindogsban, tizenhét éve a Budapest Bár állandó énekeseinek egyike, emellett a punkrockos supergroupban, a Wake Up 1230-ban is szerepel.



Első saját anyagát 2006-ban jelentette meg Szívzörejek címmel, ezt követte a Nagyvárosi éjszakák (2010), a Minden ellen (2012), a feldolgozásokat tartalmazó Songs for Jelena (2015), a Magyar pszicho (2018), a Tudom kivagyok (2020), az Abszolút szabadon (2022), majd a Ha táncolok veled (2024).