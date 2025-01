Négy zenei műfaj, négy zenész – ez a Világok találkozása

Világzene, jazz, pop és klasszikus – igazi crossover lesz fellépőkből

Négy művész négy különböző zenei műfajjal érkezik a 10. Cziffra Fesztivál Világok találkozása című koncertjére február 20-án, a MOM Kulturális Központba Budapesten.



A koncerten fellép Lakatos Mónika Kossuth- és WOMEX Életmű-díjas énekes; Dresch Mihály Kossuth-díjas zenész; Gubik Petra Junior Prima Díjas színésznő, énekesnő és Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész.



Az improvizáció alapköve a jazznek, a népzenének, és bizonyos fokig a klasszikus zenének is. Ezen az esten a rögtönzés művészetét ünneplő koncert előadói a magyar jazz és könnyűzene, a népzene és a cigányzene ikonikus alakjai, akiknek az improvizálás az anyanyelve

– közölték a szervezők az MTI-vel.

Külön-külön, de együtt is megfogalmaznak improvizációkat a fellépők

Dresch Mihály az amerikai jazz harmóniamozgását és technikáját a magyar népdalkinccsel és lelkülettel ötvözi páratlan módon, művészete iskolát teremtett. Lakatos Mónika a zenéjével bátran és őszintén avatja be a világot a cigány lelkület mélységeibe. Az énekesnő egyetlen magyar nőként és a világon egyetlen roma előadóként megkapta a WOMEX Életmű-díjat.



Az est másik női fellépője Gubik Petra, aki színésznőként és énekesnőként is bebizonyította már sokoldalúságát, Balázs János pedig mind a klasszikus zenei virtuozitás, mind az improvizáció és a műfajok közti átjárhatóság nagymestere.

A koncerten az előadók az ismert melódiákon kívül saját zenei világukat is bemutatják, de műfajokon átívelően, együtt is megfogalmaznak zenei gondolatokat. A Cziffra Fesztivál a klasszikus zeneművészet mellett a zene élő és improvizatív irányait is bemutatja. Izgalmas művész- és műfaji találkozások, újszerű programok, zene és egyéb művészeti és tudományos ágak összekapcsolódásai kötődnek a fesztivál nevéhez – írták a közleményben.