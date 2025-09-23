Balassa Sándor négy éve hunyt el

Az idén 90 éve született zeneszerző, Balassa Sándor 150 opusszámmal jelölt műve és egy tucat sorszám nélküli kottakézirata vált ingyenesen elérhetővé az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Copia felületén – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.



A Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett zeneszerző páratlan életműve az elmúlt évtizedek során a zeneszerző és özvegye, Balassa Mariann ajándékaként került az OSZK Színháztörténeti és Zeneműtárának gyűjteményébe – tájékoztattak.



A közlemény szerint Balassa Sándor 1997-ben adományozta első kéziratait a nemzeti könyvtár zenei gyűjteményének, majd az évek során valamennyi autográfját ott helyezte el. 2021-es haláláig 150 opust és több további, sorszám nélküli művet komponált.



Utolsó három alkotása, a Trio (op. 148), a Négyes (op. 149) és a Palánták (op. 150) most először vált mindenki számára hozzáférhetővé. Az összesen 3690 oldalnyi kéziratot tartalmazó gyűjtemény a Balassa Mariann által 2025. április 10-én átadott utolsó dokumentumcsomaggal vált teljessé.

Ő szerezte a Csaba királyfi és a Tündér Ilona című zenekari műveket

A zeneszerző életútja szorosan kapcsolódik a magyar zenei intézményekhez: a Bartók Béla Konzervatórium után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Szervánszky Endre zeneszerzés osztályában folytatta tanulmányait, ahol 1965-ben diplomázott. Előbb a Magyar Rádió zenei rendezőjeként, majd a Zeneakadémia tanáraként dolgozott; 1981-től 1996-os nyugdíjazásáig a zeneszerzés tanszéken tanított hangszerelést, utolsó éveiben egyetemi tanárként – írták.



Hozzátették, hogy Balassa Sándor pályája során nagyszabású zenekari műveket (Tündér Ilona, Csaba királyfi, A Nap fiai, Hunok völgye, 301-es parcella), négy operát (Az Ajtón kívül, A Harmadik bolygó, Karl és Anna, Földindulás), valamint kantátákat, dalokat, kórusműveket, kamarazenei és szólókompozíciókat is alkotott.



Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el: 1972-ben Erkel Ferenc-díjat, 1978-ban Érdemes Művész címet, 1983-ban Kossuth-díjat kapott, később kétszer is Bartók-Pásztory-díjjal ismerték el (1988, 1999). 1989-ben lett Kiváló Művész, 2012-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével, 2014-ben pedig a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki – olvasható a sajtóanyagban.