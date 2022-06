Magyar zenekar is köszönti Paul McCartney-t

Nincs megállás: újabb kerek évhez érkezett az egyik leghíresebb Beatle – és most Magyarországon is megünneplik ezt!

A 20. század zene történelmének egyik legsikeresebb alakja, az egykori Beatles-zenekar alapítója és tagjának életkora kerek évszámhoz érkezett: június 18-án ünnepli a világ Paul McCartney 80. születésnapját.



A hazai The Bits Beatles tribute zenekar a jeles dátumon a világ másik 7 emlékzenekarával együtt köszönti Paul McCartney-t, közöttük a világ leghíresebb Beatles tribute zenekarával a The Fab Four-ral, illetve a legendás liverpooli klub házi zenekarával, a Cavern Club Beatles-szel.



Hihetetlen. Nem gondoltuk volna, hogy a Paul McCartney születésnapjára készített videoklipünk ilyen utat jár majd be. Amikor ezt készítettük a szándékunk az volt, hogy a magyar Beatles közösségnek olyasvalamit nyújtsunk, amivel méltóképp ünnepelhetjük itthon Paul McCartney születésnapját, de azt nem is reméltük volna, hogy komoly esélye lesz, hogy ezt maga az ünnepelt is láthatja. Nagyon jó érzés, hogy egy ilyen alkalomból képviselhetjük a magyar Beatles rajongókat és megtisztelő, hogy a világ legjobb Beatles tribute zenekaraival egy videóban szerepelhetünk

– mesélte a szervező sajtóközleményének Derecskei Zsolt, a The Bits alapítója és az idei Beatles-nap



A köszöntő videóhoz az említetteken kívül még argentin, brazil, kanadai, és angol előadók csatlakoztak a The Bits pedig az egyetlen közép-európai zenekar, akik természetesen a Beatles Birthday című számával köszöntik majd a videópremierben Paul McCartney-t június 18-án pontosan 00:00-kor.



Az egyik jelentős Facebook Beatles-rajongói oldal, a We Love The Beatles egy online eseménnyel segíti az ünneplést, ahol szintén látható majd a szülinapi klip, és azok a teljes videók is, amiket az egyes zenekarok készítettek.



A magyar Beatles közösség pedig június 19-én Budapesten ünnepli a jeles évfordulót az ország legnagyobb Beatles eseményén, az Országos Beatles találkozón az óbudai Kobuci-kertben.

Ezen egyébként egy nevezetes Beatles-hely, a The Cavern jelenlegi vezetője is részt vesz, ami tényleg a nemzetközi Beatles-események kiemelt helyére repíti a budapesti megemlékezést!



Újabb fontos, egyben nevezetes dolog derült ki a vasárnapi eseménnyel kapcsolatban!

(Borítókép: Paul McCartney/The Bits)