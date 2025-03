Bővül a program, de a résztvevő városok köre nem

Két új eseménnyel bővül idén a Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat. A martonvásári, budapesti és keszthelyi könnyűzenei verseny mellett megrendeznek egy hiphop versenyt Fülesbagoly Beat néven, a 18 éven aluliaknak pedig a Fülesbagoly Kidet.



A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek az edukációra, és öt oktatási intézménnyel – a Majdnem Híres Rocksulival, a Kőbányai Zenei Stúdióval, az imPro Music Schoollal, a budapesti Rocksulival, valamint a Gitármánia Zenei és Továbbképző Táborral – kötöttek együttműködési megállapodást – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A Fülesbagoly Tehetségkutató-sorozat első eseménye Martonvásáron lesz május 24-én. Idén három könnyűzenei verseny zajlik Budapesten, valamennyi a Kobuci Kertben. A 18 éven aluliaknak megszervezett Fülesbagoly Kid június 15-én startol énekes és hangszeres kategóriában.

A cél az, hogy a családban élő fiatalok mellett a lehető legtöbb gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekhez jussanak el, és ösztönözzék őket, illetve gondviselőjüket a jelentkezésre.



Július 13-án a Kobuci Kertben napközben a hagyományos versenyt rendezik meg Fülesbagoly Trip címmel, majd este az új, hiphop eseményt, a Fülesbagoly Beatet. Utóbbira kizárólag hiphop/trap előadók jelentkezhetnek, és az előzsűrizést követően a legjobb tíz produkció mérkőzik meg egymással a zsűri és a közönség előtt.



Az idei sorozat utolsó döntője Keszthelyen, a Zenepavilon színpadán zajlik augusztus 2-án, szintén Fülesbagoly Trip néven; ide is hangszeres produkciók jelentkezését várják szólóban, duóban vagy nagyobb zenekari formációban.

Aki él és zenél a Kárpát-medencében, az is jöhet!

A Fülesbagoly Trip tehetségkutatók egymástól függetlenek, mindegyikre lehet jelentkezni a teljes Kárpát-medencéből, a könnyűzene bármely stílusában alkotó, induló magyar szólóelőadóknak és együtteseknek. Egy-egy díjazott felléphet többek között a Campus Fesztiválon, a Sziget fesztiválon, a SZIN-en, a Művészetek Völgyében, a Gombaszögi Nyári Táborban és az MCC Feszten. A szervezők két klipet, stúdiózást, arculattervezést, merchandise legyártását, lemezkiadást, képzéseket és tárgynyereményt is átadnak.



A Fülesbagoly Trip eseményeken megválasztják a legjobb énekest, a legjobb zenészt, a legjobb dalszövegírót, a legjobb dalszerzőt, a legjobb frontembert, ők Audio-Technica nyereményekkel gazdagodnak. A négy győztes részt vehet az Öröm a Zene Tehetségkutató nagydöntőjében, ahol a fődíj egymillió forintos hangszeres támogatás.



A Petőfi Rádió idén is fő médiatámogatója a tehetségkutató sorozatnak. Minden Fülesbagoly Trip-döntőből egy-egy kiválasztott zenekar koncertet adhat az M2 Petőfi TV Akusztik című műsorában, három-három díjazott pedig a Petőfi Rádió Hajrá Magyarok! című műsorában.

A jelentkezés már zajlik a fulesbagolyalapitvany.hu/tehetsegkutato oldalon. Az előzsűrizés a beküldött hangfelvételek alapján történik, majd mind az öt döntőbe a legjobb tíz produkciót hívják be a szervezők, ahol 15-15 perces minikoncertet adnak a zsűri előtt.



Az ítészek között ismert zenei szakemberek, előadók, alkotók vannak, köztük Andrásik Remo, az Öröm a Zene igazgatója; Anga Kis Miklós menedzser, dalszerző, basszusgitáros; Bóna Márk, a Sziget programszervezője; Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója; Dominik Zsolt, a Petőfi Rádió főszerkesztője; F. Tóth Benedek kulturális újságíró; Illés Ferenc producer; Koltay Anna, a Petőfi TV főszerkesztője; Lajtai Kati énekesnő, énektanár; Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye igazgatója; Sebestény-Gallasz Enikő, a WMMD ügyvezetője; Szalai Péter előadó, alkotó; Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere; Temesi Bertalan zenész és Warnusz Zsuzsa zenész, zenepedagógus.



A könnyűzenei versenyek a Fülesbagoly Alapítvány szervezésében, 37 zenei szervezet, illetve zeneipari szereplő partnerségében jönnek létre. A rendezvénysorozat kiemelt támogatója az MVM, a Belügyminisztérium és az NKA Hangfoglaló Program/Öröm a Zene, támogatója az Előadóművészeti Jogvédő Iroda, az Audio-Technica, valamint Martonvásár és Keszthely Önkormányzata.



További információ a fulesbagoly.blog.hu oldalon található.