Bernd Alois Zimmermann, Liszt Ferenc és Gustav Mahler alkotásait szólaltatja meg a Concerto Budapest Keller András vezényletével március 29-én a Müpában. A hangversenyen Várjon Dénes Kossuth-díjas zongoraművész, Vörös Szilvia mezzoszoprán és Bernhard Berchtold tenor működik közre – közölte a zenekar az MTI-vel.



A koncertet Zimmermann Photoptosis című művének magyarországi bemutatója nyitja meg. A görög eredetű cím, amely a fény beesésére és a színek változására utal, Zimmermann kompozíciójában a hangok és hangszínek játéka révén nyer új értelmet. Az 1968-ban született szerzemény az életmű központi darabja, zenei nyelve a 20. századi modernizmus erőteljes és kontrasztos eszköztárát vonultatja fel.



A zenei est második darabja Liszt Ferenc lírai és drámai elemekkel átszőtt A-dúr zongoraversenye, amelynek szólistája Várjon Dénes zongoraművész.

„Meggyőződésem szerint Liszt nincs a megfelelő helyén kezelve. Én is előszeretettel játszom az egyébként magasrendű, virtuóz darabjait, de sokan ma is csak olcsó magamutogatást látnak ezekben a művekben. Még mindig rehabilitálni kell őt, és bebizonyítani, hogy meghatározó személyiségű, gondolkodó ember volt, akinek zenetörténeti jelentősége is felbecsülhetetlen, mivel óriási hatása volt az őt követő zeneszerző-generációkra.



Ebben persze mi, zongoristák is bűnösek vagyunk, hiszen ha valaki rosszul játszik Mozartot, azért biztosan az előadót okolják, de ha Lisztet játszanak rosszul, akkor azt rögtön a szerző rovására írják. Pedig sokkal titokzatosabb és sokkal több felfedeznivaló van a műveiben, mint azt első ránézésre gondolnánk”