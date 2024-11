A kéttagú banda mellett nagy visszatérők is lesznek az idei bulin!

A Lukas Forchhammer énekesből és Mark Falgren dobosból álló dán popzenekar, a Lukas Graham is színpadra lép a jövő évi, 2025-ös Paloznaki Jazzpikniken – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



A fesztivál nagyszínpadán ad koncertet a pop és a soul műfajt képviselő, már megközelítőleg 5 milliárd Spotify-streamnél járó dán zenekar, a Lukas Graham, mely többek között a 7 Years, a Love Someone, a Mama Said vagy a Share That Love című slágereiről vált híressé – olvasható a közleményben.



Mint írják, az együttes a legfiatalabb generációtól az idősebb közönségig egyaránt nagy sikernek örvend, koncertjeikre az energikus jelenlét mellett a bensőséges zenei történetmesélés jellemző.

Újrázik a Deladap és Mario Biondi is

A Lukas Graham 2012-ben adta ki első albumát, mely az első helyet érte el a dán slágerlistákon. Második albumuk 2015-ben jelent meg és nemzetközi figyelmet keltettek olyan kislemezekkel, mint a Mama Said és a 7 Years, amelyek közül az utóbbi több jelentős zenei piacon a kislemezlisták élén végzett. Lukas Graham zenéjét pop-soul hibridként írják le, a dalok szövegei többek között olyan élményekkel foglalkoznak, mint a szegénnyé válás, vagy az ivás.



A tájékoztatás szerint a fellépők közül egyelőre csak négy nevet hoztak nyilvánosságra a szervezők. A rendezvény szombati napján a Jazzpiknik közönségkedvencei térnek vissza a színpadra, így a fesztiválon már többször fellépő chicagói Earth, Wind & Fire Experience, az electro-swinget játszó osztrák Deladap formáció és a világ egyik leghíresebb soul- és R’n’B énekese, az olasz Mario Biondi is újra Paloznakra látogat.