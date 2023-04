A The Carbonfools legújabb dala, a Going Under

Nézd meg, hogy milyen, amikor nagyot üt a mesterséges intelligencia

A nemrég megjelent Bird in a Cage (youtu.be/N_DKu9bwJOY) után máris új dallal örvendeztetnek meg minket a The Carbonfools.

„A Going Under a széteső világ, az azt alkotó ember földig alázott helyzetét próbálja

elemezni, és megoldást találni arra, hogy hogyan tudjuk úgy navigálni az egyre romló mindennapjainkat, hogy közben megtartsuk a méltóságunkat. A dal emlékeztetni próbál, hogy nem arra született az ember, hogy sárban kúszó, szerződésesekkel leláncolt rabszolga legyen, hanem hogy van akarata és ennek hangot is adhat.” – mondta Fóris-Ferenczi Gábor, a zenekar énekese.

The Carbonfools – Going Under:

youtu.be/msoN8v-CZRg

Bicskei Titusz, a zenekar alapítója, producere számára „a dal üzenete egyfajta figyelmeztetés, hogy az emberiség elpusztítja önmagát. Tudjuk, hogy nem mi fogunk változtatni ezen, de ha igazunk lesz, és bekövetkezik, akkor legalább a világ utolsó romjain állva még visszakacsinthatunk, és mondhatjuk, hogy: mi szóltunk!”

„Egyből magával ragadott a zongorabetét karizmatikus, indulószerű ereje, amit a dalszöveg és Titusz képi ötletei tovább erősítettek. Igazából engem is meglepett, hogy a végére merre kanyarodott a dal, nem számítottam erre az elején, de nagyon örülök neki.” – fejtette ki Gulyás Barna, a zenekar gitárosa.

Miklós Milán, basszusgitáros pedig a következőképpen fogalmazott: „Ez megint egy olyan dal, ahol Titusz zenei producerként ki tudta hozni belőlem, belőlünk a maximumot. Szeretem, hogy szabad kezet ad a saját basszusaim megalkotásában, ugyanakkor ügyesen terelget egy olyan irányba, amit még nem ismerek, de Ő már hallja külső füllel, hogy nagyon jó lesz. Azt hiszem erre a trackre mindig büszke leszek! Eredetileg egy könnyed, humoros klipet szerettünk volna, de egy baki folytán újra kellett tervezni az egészet. Így végül egy igazi szabadsághimnusz lett belőle. Nincsenek véletlenek…”

„Hát, nincsenek.” – mondta Titusz, majd folytatta: „Tudtuk, hogy ehhez a dalhoz mindenképpen szeretnénk klipet, és már rég készült olyan anyagunk, amiben maga a zenekar szerepel. A koncertfelvételekhez helyszínt kerestünk, és nagy szerencsénkre gyorsan meg is találtuk (Hálás köszönetünk Horváth Ákosnak a Hunnia Art Bisztró rendelkezésünkre bocsátásáért!). Az eredeti koncepció szerint, a zenélős képek mellé kitaláltunk egy történetszálat a Gábor főszereplésével, amiben utcai prófétaként járja a várost és próbálja figyelmeztetni az embereket a világ pusztulására. Érdekes reakciókkal, gyorsítós-lassítós trükkökkel dúsítva készítettük el a felvételeket, de sajnos a vágóasztalon szembesültünk vele, hogy bár nagyon klassz az anyag, mégsem tudjuk vele elérni a kívánt hatást. Sok gondolkodás és újratervezés után felmerült az ötlet, hogy generatív mesterséges intelligenciát hívnánk segítségül, mivel mostanában nagyon foglalkoztat ez az új technika. Tudom, hogy az emberek többsége úgy képzeli el, hogy beteszem a zenét, és az AI kiköpi a kész anyagot, de a valóságban, azért ez koránt sincs így. Rettentően időigényes és sokszor idegőrlő munka, mégis elképesztően izgalmas és kreatív folyamat az alkotónak. Az anyagok generálása már önmagában is egy örökkévalóságnak tűnik, hiszen csupán néhány másodperces snittek készítése is akár órákba telhet és közel 90%-uk a kukába landol. A fennmaradó, hasznosítható 10%-ot kell összefésülni szinkronba és harmóniába hozni a valós forgatott anyaggal. Hatalmas feladat, de utólag minden pillanatát megérte.”

Hámori Benedeket, a zenekar dobosát is kérdeztük, hogy mi a véleménye az új dalról. Ő a többiek nyilatkozatát végig mosolyogva és bólogatva hallgatta, nekünk pedig cinkosan csak annyit mondott, hogy: „Nem rossz, szeretem.”

A The Carbonfools következő budapesti koncertje 2023. május 28-án, pünkösdkor a Kobuci Kertben lesz.

