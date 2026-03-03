A hazai dzsessz-színtér népszerű grupja Szakonyi Milánnal egészül ki



A koncertek egyik apropója, hogy idén ünnepeljük Magyarország és Mexikó diplomáciai kapcsolatfelvételének 100. évfordulóját. A kvartett képviseli Magyarországot a nemzetközi EuroJazz Festivalon, amelynek zárónapján, március 15-én ad koncertet Mexikóvárosban – olvasható Hajdu Klára énekes közösségi oldalán.



A EuroJazz-t a mexikói kulturális minisztérium az Európai Unió támogatásával immár 29. alkalommal szervezi meg a közép-amerikai ország több városában, Mexikóváros mellett Pachucában, Hidalgóban, Leónban és Guanajuatóban. A Hajdu Klára Quartet feat. Szakonyi Milán tavaly megjelent új albumát, a Nostalgiát mutatja be fővárosi fellépésén.



A magyar zenekar emellett március 12-én élő rádiós koncertet ad Mexikó legnagyobb stúdiójában (Instituto Mexicano de la Radio), másnap León városában játszik egy dzsesszfesztiválon (7th Ciclo de Jazz), 14-én pedig az ország egyik legismertebb dzsesszklubjában (Zinco Jazz Club) lépnek fel.

Európából több formáció is fellép

Az EuroJazz Festival idei fellépői között lesz számos mexikói zenekar mellett az osztrák Candlelight Ficus, Marta Sánchez spanyol zongorista, Raquel Kurpershoek holland énekes, a lengyel Hania Derej Trio, a finn fuvolás-szaxofonos Punk Anderson, az olasz CapYcua, valamint a londoni központú szlovák folk fúziós csapat, a Topol’ana is.



Hajdu Klára a hazai dzsesszélet kiemelkedő énekes-dalszerzője, és elismert énektanára; többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen oktatott dzsesszéneklést. Több alkalommal választották az év énekesnőjének, fellépett Európa és az Egyesült Államok számos nagyvárosának klubjaiban és fesztiváljain.



Folyamatosan megújuló kvartettjével 2008 óta zenél, a formáció jelenlegi tagja Cseke Gábor (zongora), Soós Márton (nagybőgő) és Richter Ambrus (dob). A mexikói koncerteken közreműködik Szakonyi Milán (gitár, ének). Eddig megjelent lemezeiket Japánban is terjesztik, több mint harminc országban streamelik a rajongók.