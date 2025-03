Rahmanyinov és Medtner, Csajkovszkij és Saint-Saëns – harmónikus ellentétek a repertoáron

Budapesten, Debrecenben és Tihanyban rendezik a 7. Orosz Zenei Fesztivált március 21. és április 1. között Szabó Marcell zongoraművész művészeti vezetésével. Tihanyban a Bencés Apátság, Debrecenben a Szent Anna Székesegyház, Budapesten a Nagyboldogasszony Főplébánia-templom ad otthont a koncerteknek, de lesznek események az Orosz Kulturális Központban és a Debreceni Egyetem Liszt-termében is.



Az idei fesztivál címszava a „barátságok”, mely által a közönség betekintést nyerhet a nagy orosz zeneszerzők életébe és inspirációjuk forrásaiba. A programok között koncertek, családi program és kiállítás is szerepel – közölték a szervezők az MTI-vel.



A koncerteken mások mellett Rahmanyinov, Medtner, Csajkovszkij, Sztravinszkij, Ravel, Debussy és Saint-Saëns művei szólalnak meg. Az előadók között szerel Mészáros Zsolt Máté orgonaművész, Mihail és Fjodor Romanicsev duója, Balogh Ádám és Szabó Marcell zongoraművészek, Langer Ágnes hegedűművész, Baranyai Barnabás és Bánkövi Bence csellóművészek.

Lesz idő a megismerésre, ugyanis tíz napon át fognak tartani a művek

Rahmanyinov és Medtner kölcsönösen egymásnak ajánlották egy-egy zongoraversenyüket. Csajkovszkij és Saint-Saëns a legenda szerint együtt táncoltak Moszkvában. Ugyanakkor Csajkovszkij viszonya az Orosz Ötökkel rávilágít arra, hogy milyen bonyolult egy egész nemzet zenei identitását kialakítani, míg Sztravinszkij, Ravel és Debussy összetett viszonya megmutatja a 20. század eleji zenei forradalom kavalkádját. Ezek a barátságok nemcsak személyes szinten voltak jelentősek, hanem gyakran az egyetemes zenei stílusok és technikák fejlődésére, alakulására is hatással voltak – olvasható a közleményben.



„A több mint tíznapos fesztiválunkon lehetősége nyílik a kedves közönségnek (és nekünk előadóknak is) felfedezni, hogyan formálták ezek a kapcsolatok a világ zenetörténetének alakulását. Ezek a barátságok nem csupán történelmi érdekességek, hanem a művészi örökség alapkövei. Minden egyes koncertünk egy-egy ilyen barátságot fog bemutatni: nem csak a hangok által, de szóban, rövid történetekkel, levelezésekkel is el fogjuk mesélni a szerzők viszonyát, hogy jobban megismerjük a hangok mögött húzódó zseniket. Ezen történetek tükrében új megvilágításba kerülhetnek a jól (vagy kevésbé) ismert művek, és talán eddig rejtett összefüggésekre is fény derül. Tartsanak velünk ezen a zenei felfedezőúton, ahol a hangok mögött meghúzódó emberi kapcsolatok, barátságok történeteit is megismerhetjük” – idézi a közlemény Szabó Marcell művészeti vezető szavait.