Egy kattintás, és sötétség – Újra kell kezdenie az Arcosok klubjának

„Feltörték Gyula, az Arcosok (korábban Arcosok Klubja) frontemberének személyes Instagram-profilját. A láncreakció azonnal elérte a zenekari oldalt is: a Meta a közösségi irányelvekre hivatkozva mindkét fiókot végleg törölte. Nincs indoklás, nincs hús-vér ügyfélszolgálatos, és gyakorlatilag nincs fellebbezés sem.

Három év munkája veszett oda. Koncertélmények, fotók, gondolatok és egy közel kétezres közösség, akik ezen a felületen lélegeztek együtt a zenekarral. Ezek valódi emberi kapcsolatok voltak, amiket egy algoritmus most a szemetesbe tett.

A Meta részéről a képlet egyszerű: tiltás van, védelem nincs. Egy globális tech-óriás döntött egy független zenekar sorsáról, következmények és arc nélkül. Ha baj van, az alkotó magára marad. Elméletben lehetne perelni, de egy ekkora céggel szemben ez Dávid és Góliát harca se lenne elég. Az időzítés különösen brutális. A közönség nagy része az Instagramon követte a híreket, így most, a február 20-i Dürer Kertes koncert és a héten debütáló új dal előtt a zenekar kommunikációja megbénult. Tartalom lenne, de a vezetéket elvágták.

Az eset rávilágít arra, mennyire kiszolgáltatottak az alkotók: évekig építenek valamit egy platformon, ami felett valójában semmi hatalmuk nincs. A mostmár Arcosok néven futó zenekar azonban nem áll meg, kényszerből bár, de tiszta lappal indulnak. A kérdés csak az, meddig természetes még, hogy a rendszer ennyire mostohán bánik azokkal, akik a tartalommal megtöltik.”

Nos a fenti közleményt, cikket az Arcosok zenekartól kaptam. Sajnos azért, hogy más ne járhasson így, hozzá kell fűznöm, hogy technikailag a zenekar több helyen is hibázott mind a szellemi tulajdon védelmét illetően, mind a biztonságot tekintve, és gyanús, hogy a visszaállításért sem tett meg mindent. (De eleve senki ne kössön össze Instagram fiókot oldallal úgy, hogy annak nincs külön védelme.)

Sajnálom a történteket, és örülök, hogy talán jól jön ki belőle az Arcosok zenekar.

Ja, amúgy az Arcosok zenekar nagyon jó!

A zenekar új profilja itt érhető el: @arcosok_zenekar

