Adventi hangversenyre vár mindenkit a FAB

Tíz éve alakultak, a jubileumot Kocsis Zoltán emlékének ajánlják

Tizedik jubileuma alkalmából adventi hangversenyre várja a közönséget a Fesztivál Akadémia Budapest (FAB) december 11-én Budapesten, a Zeneakadémián. A koncerten Schubert, Bach, Mozart és Vivaldi egy-egy műve csendül fel az Erkel Ferenc Kamarazenekar közreműködésével, az est házigazdája Batta András zenetörténész, a Zeneakadémia egykori rektora lesz – tájékoztatta a FAB az MTI-t.



A hangversenyen Kokas Dóra előadásában Aranyos János cselló átiratában Schubert Ave Mariája hangzik el, majd Kelemen Barnabás és Kokas Katalin szólójával először Bach d-moll hegedű-kettősversenye, majd Mozart Esz-dúr Sinfonia Concertante című műve csendül fel. A szünet után Vivaldi A négy évszak című szerzeménye lesz hallható Kelemen Gáspár hegedűszólójával, a rendhagyó előadásban a partitúra-szövegkönyv részletei Kelemen Hanna előadásában hangzanak el.

Magyar pilotprojektből az egyik legrangosabb nemzetközi rendezvénysorozat

A Fesztivál Akadémia Budapestet 10 éve hívta életre Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedűművész-házaspár Batta András felkérésére, Kocsis Zoltán szárnyai alatt. Kocsis Zoltán az első fesztiválon mint kamarapartner és mint mentor is fellépett, előadást tartott, hogy elindítsa pályáján ezt a nemzetközi rangú eseménysorozatot, amit azóta is a világ legjelentősebb zenei eseményei között jegyez a szakma – írták.



A FAB a nyári fesztivál mellett már téli és tavaszi fesztivált és évente számos kiemelt eseményt rendez, több száz mesterkurzust tart, valamint kialakította a korosztályos nemzetközi FAB-versenyek professzionális rendszerét három tudásszinten. A FAB a kezdetektől az oktatást és a színpadot egységben kezeli, az Alma Materben, a Zeneakadémián a nyári fesztivál 10 napja alatt minden évben 150 egyetemistát és 60 művészt fogad Budapesten 65 országból. A nagyszabású fesztiválon irodalomi programok és kiállítások is szerepelnek.



A 10. jubileumi nyári fesztiválon júliusban 10 napon át a művészek és a közönség is Kocsis Zoltán emlékének adóznak majd – áll a közleményben.