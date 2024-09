Nosztalgia vagy tényleg volt aranykor?

A zeneipar előtt álló kihívásokra és az új lehetőségekre fókuszálva, idén november 18-20. között rendezik meg Veszprémben a XII. Music Hungary Konferenciát és Showcase-t.

Az eseménynek idén is lesz fókusztémája, ahogy azt már megszokhattuk, ez pedig nem más lesz, mint a “Hangnemváltás: Alkalmazkodás és rock ’n’ roll”, ezzel pedig az iparág folyamatos átalakulását és az erre adott reakciókat, megküzdési stratégiákat vizsgálja.

Kiadott közleményükben a szervezők felteszik a kérdést, vajon valóban lecsengett már a zeneipar aranykora, vagy csupán megtévesztő nosztalgiával tekintünk vissza?

Ingyenes koncertek mellett díjátadó is lesz Veszprémben

Szerintük a konferencia lehetőséget ad arra, hogy a szakma képviselői közösen keressenek választ arra kérdésre, hogy hogyan érdemes reagálni a változásokra: válasszák az alkalmazkodást vagy menjenek szembe az árral és lázadjanak?

Ahogy eddig is minden évben, idén is lesz kurátor: most nem más, mint Chikán Eszter tölti be ezt a fontos szerepet.

És ahogy már megszokhattuk, idén sem megy haza a résztvevők némelyike, ugyanis a háromnapos rendezvény egyik fontos eseménye a harmadik alkalommal átadásra kerülő Music Hungary-díj, amely a könnyűzene kiemelkedő tehetségeit és háttérszereplőit ismeri el, hozzájárulva a zenei szektor fontosságának hangsúlyozásához.

De természetesen a konferenciát kísérő showcase program idén is izgalmas koncertekkel várja az érdeklődőket három helyszínen, mindkét este. A magyar zenei élet különleges, feltörekvő fellépői mutatkoznak be a jazz-poptól a trapig – mindez ingyenesen látogatható koncerteken lesz hallható, nézhető!