Nincs műfaji, csak nyelvi megkötések vannak

November 26-ig lehet jelentkezni a zenészeknek, előadóknak A Dal 2025 műsorába. A nemzeti dalválasztó új évadába műfaji megkötések nélkül lehet pályázni új magyar dalokkal az adal.hu oldalon.



A rangos zenei versenyben a legújabb magyar dalok mérettetnek meg. A nyertes produkció előadója lemezt és klipet készíthet, és megkapja a Magyarország dala 2025 címet – közölte az MTVA kedden az MTI-vel.



Mint írták, a műsor a korábbiaknál is szorosabb versenyt ígér, hiszen az élő válogató adásokba összesen 32 dal juthat be. Az élő televíziós show a kevésbé ismert vagy a zenei pályán most induló előadóknak, zenekaroknak is országos bemutatkozási és kiugrási lehetőséget kínál.

A Duna csatornán heteken át tartó versenyben a hazai könnyűzene legújabb darabjai mérettetnek meg és a továbbjutóknak fordulónként meg kell újulniuk. A dalok az elődöntőben öt különböző zenei stílus közül a zsűri által meghatározott átdolgozásban térnek vissza, míg a döntőben szimfonikus hangszereléssel.

Ezekkel a feltélelekkel lehet még jelentkezni, ezekért a díjakért

A nyertes produkció megkapja a Magyarország dala 2025 elismerést, előadója pedig albumot és klipet készíthet, valamint a közmédia további fellépési lehetőséget kínálhat más produkcióiban és rendezvényein.



A Dal 2025-be 2 és fél perctől 3 és fél percig terjedő hosszúságú magyar nyelvű dallal lehet pályázni, amely még nem, vagy legkorábban idén június 15. után került kereskedelmi forgalomba, médiafelületre (televízió, rádió, internet), illetve nem hangzott el nyilvános előadásban.

A zenészek kizárólag zenei menedzserrel és/vagy lemezkiadóval kötött szerződés megléte esetében nevezhetnek. Jelentkezni november 26. kedd 22 óráig lehet az online jelentkezési lap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével az adal.hu oldalon. A felületen megtalálhatók a további részletes információk.