Véletlencorp zenekar lemezbemutató Debrecenben

Új utakon halad a Véletlencorp

Visszatérve a címbeli Debrecenhez; november 8 -án este mutatta be élőben a zenekar a Bumeráng bárban (ott, ahol nemcsak egyféle kézműves sört is ihat a vendég) első lemezének anyagát. Féltem kicsit attól, hogy nem fogunk beférni, mert nem egy nagy koncert helyszín, de így legalább elmondható, hogy telt ház volt. Igazi klub hangulat fogadott már a koncertek előtt. Elsőnek a Yulius25 zenekar állt színpadra. Szép fokozatosan hangolták a közönséget új és régebbi dalaikkal. Nyomták a valódi rockot, a közönség pedig „ott volt”.

Szinte szünet nélkül következett a Véletlencorp. Markovics Sándor a zenekar frontembere azonnal magával rántotta a jelen lévőket, akik közt igazi rajongók is voltak. Látszik, hogy a csapat színpadra termett; Sándor improvizációira ügyesen kontrázott a zenekar többi tagja. A dalok is jól szóltak, a hallgatóság élvezte, megvolt a feeling. A Nincs időm című dal szövegét, melyet az M2 Petőfi TV műsorában is megismerhettünk, már néhányan együtt énekelték a zenekarral. Persze az olyan nyugisabb nóták, mint a lemez címadó dala, az Új utakon sem maradt próbálkozók nélkül, de ezt még meg kell hallgatni párszor. A hangulatról beszéljenek tovább lent, a képek.

Nincs megállás, a zenekar mindenkit vár következő koncertjén. A fiúk örülnek, hogy meghívást kaptak egy olyan helyre, ahol szinte minden élvonalbeli rock banda fellépett már.

2024. 12. 27. 19:00

Triász koncert // Hajdúszoboszló RockCafe/ Vendég: Véletlencorp

— Na jó, pár szó a Triászról

Jankai Béla a 80 -as évek egyik kedvenc zenekaromban, a prognózisból játszott. Kálmán Györgyöt a Dinamit oszlopos tagjaként ismeri minden rocker (na jó, a fiatalok nem annyira). Sipos Péter Mirigyes. Péter az, aki miatt többeknek nem volt könnyű komolyan venni a Triászt, de aztán meghallottuk… bumm.