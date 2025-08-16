Magyar Zene hírek

Magyar zene

MOBIL APP
ZENEKAROK
ONLINE RÁDIÓ
MOBIL APP

Zenekar menedzsment, ha komolyan gondoljátok

Alternatív zenétől lesz hangos az idei Kerekdomb

kerekdomb fesztivál
Picture of magyarzene

magyarzene

De ott lesz Hegedűs Józsi és a Jazzbois is

Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Kerekdomb Fesztivált szeptember 19. és 21. között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyán, ahol a könnyűzenén túl színházi programok, irodalmi események és aktív pihenés is várja az érdeklődőket – közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták, a Vincellér Ház Nagyszínpadán kapnak helyet a magyar zenei élet olyan képviselői, mint az Elefánt, a Analog Balaton, Szabó Balázs Bandája, a Péterfy Bori & Love Band és a 30y. A zenei programok után a helyszín színházi díszletbe öltözik, ott Ábel Anita és Szabó Simon szereplésével a Házastársas című darabot láthatja a közönség.

A Palota Borházban többek között fellép majd Sisi, Lil Frakk, a Duckshell, a Fiúk és a Vecsei H. Miklós által életre hívott QJÚB is, de a Hangfoglaló Program felfedezettjei közül a Kisbetűs Ünnepnapok, Cibi és a WXLFESS műsorát is itt láthatja a fesztiválközönség. A Szűcs Pincészetben Áron András lép majd fel, akit a Jazzbois, Sena Dagadub, a Swim Swim Naked, a Palo Canto, a Kale Lulugyi, Gently Da Spittah’ és a szlovák Jóvilágvan koncertje előz meg.

Aki nyugodtabb hangulatra váltana, bármikor betérhet a Bagolyvárba, ahol a Libido, Beretka Ádám, Hegedűs Józsi, az egy5egy és Géem „bensőséges hangulatú előadását csípheti el”. Hasonló atmoszférában vár mindenkit a Nyerges Udvar is, ahol Kemény Zsófi Szirtes Edinával zenél, továbbá itt lép fel haidubianka, Villő és a Hűvös, valamint a Myrstus Akusztik és a Nosnach! is – közölték.

Tállya minden pontja fesztiválhelyszín lesz

A szervezők a zene mellett több kulturális programmal készülnek a fesztiválközönségnek, a Mailloth-kastély termeiben például a jótékonysági borkóstolótól a Malter Vándor Filmfesztivál filmjein át rengeteg program kap helyet. Többek között lesz szlovák-magyar kiállítás, beszélgetés a Z generáció kultúrafogyasztásáról, valamint Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjét is levetítik, melyet szintén egy eszmecsere követ.

A kastély második emeletén digitális művészeti kiállítás is látható lesz, ezen felül itt három napon keresztül a digitális térről és a mesterséges intelligenciáról folyik majd diskurzus. A helyszín a legkisebbek időtöltéséről is gondoskodik, árnyjáték, ringató és színházi előadás is várja őket.

Az Alkotóházban több mesterség is bemutatkozik, a Tokaj Art Wine Barka Galériában pedig – amellett, hogy a Semmi és végtelen című kiállítás otthona – zenés irodalmi programokkal várják a közönséget. Csemer Boglárka Boggie, Kemény Zsófi és Juhász Anna közös műsorral érkezik erre a színpadra, Ávéd János és Vecsei H. Miklós közösen Visky András Kitelepítés című művét dolgozzák fel, míg Oroszlán Szonja és Hajdu Steve Dalversek előadásával igyekszik elnyerni a nézők szívét – fogalmaztak a szervezők.

A felsorolt helyszínek mellett a település több pontja is becsatlakozik a rendezvénybe, hiszen – mint írták – Tállya teljes területe fesztiválhelyszínné változik az év ezen időszakában. Az Evangélikus Templomban komolyzenei koncertek kapnak helyet, a Közösségi Ház pedig színházzá alakul, ahol a szlovák Trepp Színház Szebb, mint Ilona című darabja, Háy János műsora és az RS9 Színház előadásában Nick Hornby Cicikrisztus című darabja lesz látható.

A Kerekdomb Fesztiválon a gasztronómia és a borok is hangsúlyos szerepet kapnak, képviselteti magát többek között a Dévabor, a T3 Borászat, a Somszög Birtok, a Rózsa Pincészet, a Dudovics Pincészet, a Próbakert Lakásétterem és a Lindengarten Gasztro Porta is. A fesztiválra szóló bérletek és napijegyek már elérhetők a rendezvény honlapján.

Oszd meg kérlek, ha tetszett!

Mindenünk a zene

Friss

kerekdomb fesztivál

Alternatív zenétől lesz hangos az idei Kerekdomb

magyarzene 2025-08-16

De ott lesz Hegedűs Józsi és a Jazzbois is Idén már tizedik alkalommal rendezik meg a Kerekdomb Fesztivált szeptember 19. és 21. között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Tállyán, ahol a könnyűzenén

Mit hoz a véletlen

Neked sorsolt

Bocsi, egy kis reklám: WordPress hibajavítás villámgyorsan -> onmediaweb.eu

Magyar Zene embléma

info@magyarzene.eu

IMPRESSZUM

ETIKAI KÓDEX

MÉDIA AJÁNLAT

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Hadd szóljon!

Weboldal készítés: ONMEDIAWEB