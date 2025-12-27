Természetesen amerikai komponisták műveivel is

Az Amerikai Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata elfogadásának közelgő 250. évfordulóját köszönti január 5-i újévi koncertjén a Szegedi Szimfonikus Zenekar – közölte Gyüdi Sándor igazgató az MTI-vel.



A karmester felidézte, a 19. század közepén indult hagyománynak megfelelően korábban a szegedi szimfonikusok is adtak újévi koncerteket. A 2000-es évek elején ebben az időszakban sokszor vendégszerepeltek Németországban, egy spanyolországi turné során pedig még az afrikai kontinensen, Ceutában is felléptek újévi koncerttel.



A Szegedi Nemzeti Színházban január 5-én azonban nem a mára a világ legnézettebb zenei eseménye, az 1939-ben indult bécsi újévi koncertek – a Strauss család műveiből összeállított – repertoárját hallhatja a közönség, hanem amerikai komponisták darabjai szerepelnek a műsoron – tudatta az igazgató.



Gera Judit, az American Corner Szeged igazgatója elmondta, a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója alkalmából az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a fővárosban és országszerte kulturális programokat szervez. A rendezvénysorozat szervezésébe a négy vidéki városban működő – a helybelieknek ingyenes angol nyelvű kulturális és oktatási programokat biztosító – American Corner is bekapcsolódik.

Megidézik a Broadway és Gershwin munkásságát is

Amerika zenéje a 20. század elejétől vált népszerűvé a dzsessz kibontakozása, a mozifilmek rendkívüli nézettsége, a musical műfaj kialakulása és a könnyűzene súlypontjának tengerentúli áthelyeződése révén. A koncert műsorát ebből a sokszínű, mégis egyértelműben Amerikához kapcsolódó repertoárból válogatta az est karmestere, Dubóczky Gergely.



A Szegedi Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője elmondta, az est első felében a klasszikussá vált szerzők, Copland, Gershwin és Bernstein ismert kompozícióit hallhatja a közönség. A nagykövetség és az American Corner mellett a szegedi önkormányzat és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével megszervezett koncert második részében a nyüzsgő nagyváros, a New York-i Broadway hangulatát idézik meg amerikai slágerek feldolgozásaival.



A szimfonikus zenekart alkalmilag a könnyűzenében használatos hangszerek – szaxofonok, basszusgitár és nagyszámú ütőhangszer – egészítik ki. Csorba Kata színművész és Szélpál Szilveszter operaénekes szólistaként lépnek fel a zenekarral, a színpadon pedig Hajdú Anita, Fülöp Ádám és Fülöp-Farkas Panna táncművészeket is láthatja majd a közönség.