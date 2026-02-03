Beton.Hofi is ott lesz Mehringer mellett

Több mint negyven új fellépőt jelentettek be a szervezők kedden

„A késve indult szervezés miatt kevésbé bíztam abban, hogy sikerül igazán nagy neveket lekötni a 2026-os Szigetre. Azonban az eddigi listánkat összevetve a nemzetközi fesztiválszíntér kínálatával, úgy látom, szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között” – idézte a Gerendai Károlyt az MTI-hez eljuttatott közlemény. Mint a fesztiválalapító kifejtette, céljuk az, hogy a Sziget egyedi atmoszférája sokkal többet adjon látogatóiknak egy sima koncertélménynél. Hozzátette:továbbra is fontosnak tartják, hogy akit elsősorban a sztárfellépők vonzanak, elégedettek legyenek, mind a műfaji sokszínűséggel, mind az előadók minőségével, aktualitásával.



„Igyekszünk minden zenei műfajból a legizgalmasabb, legtrendibb és persze legnépszerűbb képviselőket elhívni, mert azt szeretnénk, hogy a Sziget ne csak kiszolgálja a zenei közízlést, hanem formálja is azt” – közölte. A szervezők már korábban bejelentették a Twenty One Pilots, a Florence + The Machine, SOMBR vagy Lewis Capaldi fellépését az idei fesztiválon, amelyet augusztus 11-től 15-ig rendeznek. Az új nevek közül a Bring Me the Horizon a világ egyik legsikeresebb rockbandája, Grammy-jelölésekkel, Brit Awarddal és több mint 7,2 millió eladott albummal világszerte. A brit csapatot már többször láthatta a magyar közönség, de az elmúlt években látványos koncert show-jukkal igazi stadionzenekarrá nőtték ki magukat.

Zara Larssont tavaly piacra dobott Midnight Sun című albuma tette sztárrá. A svéd énekesnő lemeze tökéletes példája annak, hogyan kell ma popzenét készíteni. Látványos, nagy energiájú koncertjein lenyűgöző énekhangja mellett a vizuális show és a koreográfia nyújt élményt a közönségnek. Szintén érkezik a Szigetre a Wolf Alice. A brit alternatív rockcsapat, Ellie Rowsell és társai szintén tavaly jelentkeztek új albummal (The Clearing), amellyel 2018 után visszatérnek a fesztiválra – írták. A szintén brit hiphop-zenész, Loyle Carner világszerte hatalmas rajongótáborra tett szert, amelyet 1,1 milliárd streamelés és teltházas koncertjei jeleznek. A belső indíttatású és társadalompolitikai szövegeiről ismert rapper legújabb albuma, a Hopefully! a dél-londoni születésű Carner könnyedebb oldalát mutatja meg – áll a közleményben.

Beton.Hofi is ott lesz Mehringer mellett

A Revolut-színpadon fog fellépni az elektronikus tánczene világsztárja, az ausztrál Chet Faker, akinek zenéjét a soul, az elektronikus és az indie pop elemek jellegzetes keveréke jellemzi, gyakran minimalista produkciós megközelítéssel. Az énekes legújabb lemeze, az A Love For Strangers február közepén jelenik meg. Szintén a Revoluton játszik, és ugyancsak ausztrál előadó a Parcels. Az elektropop formáció több mint egymilliárd stream után tavaly szeptemberben adta ki harmadik stúdióalbumát, a Lovedot. A zenekar tavaly teltházas arénakoncerteket adott Európában, Észak-Amerikában és Ausztráliában.



A világhírű dj-k közül szintén több új nevet jelentett be a Sziget. Színpadra lép a jungle és a drum and bass műfajban utazó brit lemezproducer, énekes és dalszerző, Nia Archives, a dj-világ izgalmas és sokoldalú alakja; a görög származású Argy, a techno műfaj úttörője; valamint az élő performansz és a technológia megújítója, a több évtizede az elektronikus zene élvonalában szereplő kanadai Richie Hawtin; az amerikai Sara Landry; valamint az építőmunkásból lett lemezlovas japán Yousuke Yukimatsu, aki akár New Order-dalokat is beilleszt a mixébe.



A kedden bejelentett magyar fellépők között szerepel Beton.Hofi, akinek 0 című kiadványa tavaly a zenei streaming adatait is tartalmazó Album Top 100 első helyére került, de a friss neveket tartalmazó listán ott található az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer is.