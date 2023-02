80 nap alatt a Föld körül – Egy úr mindig úr

Az előadás egyik legkiemeltebb dalához, a Karácsonyi Zoltán előadásában hallható „Egy úr mindig úr”-hoz most megjött a klip is.

A Lóci játszik zenekar különleges projektbe vágta a fejszéjét 2022 nyarán, amikor is megálmodta a 80 nap a Föld körül darab teljes zenei palettáját, amelyet a TRIP, a Vígszínház és a Kult2 állított színpadra. A dalok zenéjét és annak szövegeit Csorba Lóci írta, ez remekül hallható is a teljes anyag hangszerelésén és a szövegek sajátosságán.

Nézd meg a klipet itt: https://youtu.be/7QChaGC1y2A

A lemez sikeres fogadtatását követően egy klippremiert is hozott a különleges koprodukció, amelyet az előadás egyik legkifejezőbb dalához, az „Egy úr mindig úr”-hoz készítettek.

Az album másik érdekessége, hogy Lóci hangja mindösszesen 1 dalban jelenik meg, a többi számban a Vígszínház társulatából Karácsonyi Zoltán (Phileas Fogg), Hirtling István (Fix detektív) és Szántó Balázs (Passepartaout) valamint Novák Eszter és Selmeczi György zenés színész osztályának hét tagja hallható. Így van ez a most megjelent Egy úr mindig úr című számnál is, amelyben Karácsonyi Zoltán adja elő Phileas Fogg szemszögéből, hogy egy úr mitől is úr.

“A 80 nap alatt a Föld körül című elődás koncertszínházi formátumot öltött, ami számomra annyit jelent, hogy sok-sok zenével, énekkel próbáljuk átadni Verne remekművét, minél több helyre eljuttatva a nézőket a világban. De a koncertszínházi formátumot a Lóci játszik zenekar valósítja meg igazából, hiszen ők csakugyan koncerthangulatot varázsolnak az előadáshoz jelenlétükkel és aktív részvételükkel.” – fogalmazta meg Karácsonyi Zoltán

Az albumot a közelgő teltházas Pesti Színházban megrendezett bemutatón élőben is meghallgathatja a közönség.