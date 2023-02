A Tabán-bluest a Talány Akusztik 40 tagú gyermekkórussal „vitte színre”.

A nívódíjas együttest 2016-ban a Talány-dalokat jegyző szerzőpáros, Szabó Zoltán Attila, író, A Tabán a világ közepe című kötet szerzője, aki költőként Schwalm Zoltán néven ismert, és Zöld Csaba, a József Attila Színház Jászai-díjas színművésze alapította. Az „irodalmi zenekarhoz” csatlakozott a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkórusa, Brebovszky Klára vezetésével.

„A Tabán-blues a budapesti városrész múltját, jelenét, kultúrtörténetét is bemutatja, felvillantja. Egyfajta zenés eszencia – csipet Krúdy-hangulattal. A blues, mint műfaj pedig természetes választás volt a részünkről, hiszen a Tabánt a legendás május elsejei koncertek és az egykori Bem Rockpart (ahol ugye a KEX, a Mini, a R.A.B.B., Tátrai Tibor és Babos Gyula is játszott) bulijai miatt is sokan úgy tartják számon, mint a honi bluesmuzsika bölcsőjét” – informált a zenekar.

A Talány Akusztik évek óta pedagógiai programoknak is részese. Korábban több dalt rögzítettek a Váci Utcai Ének-zenei Általános iskola gyermekkórusával; felléptek tanévnyitókon, rendszeresen tartanak zenés irodalomtörténeti, helytörténeti kurzusokat. A Tabán-bluest, és néhány másik Talány-slágert a Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár címmel kitüntetett Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola gyermekkórusával közösen adták elő, mintegy „hangot adva” Kodály igazságának: „sokszor egyetlen élmény egész életére megnyitja a fiatal lelket a zenének!

Íme, a klip: Talány Akusztik – Tabán-blues – YouTube

(Fotó: Csaudinger Károly)