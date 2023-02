Meglepő fúzió a Wörk Projekt második lemezének előfutára

A zenei kalandozásban oroszlánrészt vállal a nemzetközileg elismert dobos, Borlai Gergő, Szentpáli Roland tubaművész, Szirtes Edina Mókus hegedűs és a számos világsztár által alkalmazott basszusgitáros, Yolanda Charles. A 24 track-es album előfutáraként Sunday címmel egy egészen különleges dallal jött ki a Wörk Projekt, amihez videó is készült.

A Wörk Projekt egy összefoglaló név, ami nem egy zenekart, hanem egy zenei kísérletet takar. Az ötletgazda Nagy Ádám (Roy és Ádám Trió) gitáros, Huszka Jenő-díjas zeneszerző, aki régi, fiókba zárt szerzeményeit meglelvén saját elgondolásból és zenésztársai buzdítására indította el a „Projektet” 2015-ben Borlai Gergő dobos segítségével. A Wörk Projekt stílusa alapvetően progresszív gitárzeneként definiálható, mely a jazz-rocktól egészen a népzenéig kalandozik, akusztikus és modern elektronikus hangszerek kíséretével, az esetek túlnyomó részében instrumentális formában. A Wörk Projekt koncertek – bár egyediségükből adódóan ritkábban kerül sor – vonzzák a különleges zenei világ iránt érdeklődőket.

Az első albumuk 2015-ben jelent meg, és a másodikra nyolc évet kellett várni, sőt, még egy kicsit még mindig, mert április 23-án jön ki. Az albumon Borlai Gergő, Szirtes Edina Mókus és Szentpáli Roland mellett egy külföldön is méltán elismert művész közreműködik Yolanda Charles személyében, aki több dalban is basszusgitározik. Játszott Paul Wellerrel, David A. Stewarttal ,Robbie Williams zenekarában, Mick Jaggerrel ,The Waterboys-szal és Hans Zimmerrel.

A lemez első, Sunday című instrumentális dalához (Nagy Ádám szerzemény, Borlai Gergő hangszerelésével) videó klip is készült Regős Ábel rendezésében, az NKA támogatásával. A dal érdekessége, hogy a basszus futamokat Szentpáli Roland tubaművész játszotta fel, amiből egy nagyon egyedi és meglepő zenei fúzió született.

– A dal a koronavírus alatt íródott, egy vasárnapi napon – emlékezett vissza Ádám. – A videó is a karantén online időszakában született. Mindenki otthon játszotta fel a szólamokat, Gergő Barcelonában, Roli a saját, budapesti stúdiójában, és én is a fővárosban, a próbatermünkben.

A Wörk Projekt második albumának lemezbemutatója május 3-án lesz Budapesten, a Trafóban, ahol majd CD formában is megkapható a hanganyag.

A gitáros napjai addig is rendkívül sűrűek, ugyanis február végén egy szerzői lemeze is megjelenik. Az akusztikus anyag alapja az Ádám Elméi nevű ‘zsiványjazz’ formáció két fiatal jazz muzsikus titánnal, Fábry Adonisz dobossal és Siklai István basszusgitáros, nagybőgőssel készült, továbbá rengeteg vendégművésszel. Az albumot egyszerre játszották fel a Pannónia Stúdióban.

Nagy Ádámhoz kapcsolódó hír még, hogy február 16-tól vetítik a mozik Az almafa virága című magyar vietnámi romantikus filmet, melynek a gitáros írta a főcímdalát.

Wörk Projekt – Sunday videó:

youtube.com/watch?v=kkXmUYnjvis