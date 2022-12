ZEDMIND – Instrumentális prog-experimental metal

Nem szeretném, hogy valaki is beskatulyázza Zedmind zenéjét. Valószínűleg ő sem szeretné, ám aki nem érti mit is jelent pontosan az Instrumentális prog-experimental metal, az könnyen elkönyvelheti magában, hogy metál és kész. Nos ez azért kicsit más. A kifejezések értelmezése azonban az idők folyamán változik. (Van, hogy az alternatív egy stílussá változik, divat lesz, így elveszíti eredeti jelentését; hogy más mint a többi.) Nézzük Zedmind zenéjének stílusát kicsit leegyszerűsítve:

– Oké, ezt mindenki tudja; nincs ének. Prog – A progresszív rövidítése, minek magyar jelentése: fejlődést támogató. A zene esetében eredetileg a hagyományos pop zene korlátainak elutasítását jelentette, többek közt a különböző zenei stílusok ötvözésével. A rock esetében leginkább a jazz dominált. A kezdeti lépések egyfajta kísérletezések voltak.

– Magyarul kísérletezőt jelent. Ez már megzavarhatja az idősebb metál rajongókat, hisz nekik a progresszív is az volt. Metál – (Teljesebb nevén Heavy metál .) Ez ugye egy rock műfaj. A kifejezés kitalálói mindössze jelezni kívánták, hogy ez erőteljesebb, keményebb (főként a dobnak, gitárnak és effekteknek köszönhetően), mint az addig megszokott.

Zedmind -től elnézést kérek, valóban van némi kritika bevezetőmben, de az nem neki szól. Tőle csak azt kérem, ha lehet használjon magyar kifejezéseket (one–man).

Na de a zene: Zedmind zseniális.

Hegyaljai–Boros Zoltán (Zedmind) a zenéket egy személyben írja, keveri, mastereli. A zene mellett a vizualitás is nagy szerepet kap a videoklipek révén, melyek nagy részét szintén ő maga készítette.

Régóta tartó zenei pályája alatt gitárosként működtette zenekarát (FutureRealm), valamint több bandában is megfordult mint dobos, vagy basszusgitáros (At Night I Fly, Without Face, Solar Return, Random

Deeds/ Mindenek). A ZEDMIND szólóprojektet 2016-ban indította el, egy négy számos kislemezzel. Ennek két dalához klip is készült:

Water

Sad but tru

A második anyag, a nagylemez 2022 végére jelent meg “Playing with the power” címmel. Ehhez három klip készült:

Mequaton

Stellar Room

Synomidocta

Íme az album: youtube.com/watch?v=vTjDXAqTO0Q