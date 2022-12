Neked mi a fontos? – teszi fel a kérdést a Magna Cum Laude

Viszonylag sok idő telt el azóta, hogy az együttes új kiadvánnyal rukkoljon elő, de mindennek megvan a maga helye és ideje. Ennek a dalnak is érnie, kerekednie és kimondhatóvá kellett válnia ahhoz, hogy most a kedves közönség is levonhassa belőle a saját maga számára fontosnak vélt igazságot.

Mint minden eddig megírt, megzenésített és megénekelt Magna-dal valódi, megélt érzéseket, pillanatokat jelenít meg. Most sincs ez másképp.

Legyen szó kapcsolatokról, anyagi helyzetről, egészségről, bármi olyan dologról, amely az életünk során természetessé vált. Felmerül az emberben a kérdés: helyes az, ha az életünkben jelenlévő dolgokat természetesnek vesszük? Ha azokat állandónak hiszünk? Ha nem tudjuk napról napra értékesnek és becsülendőnek tartani? Vagy egyszerűen az értékes dolgok csupán hasznossá lesznek?

A választ legtöbbször túl későn kapjuk meg. Pontosan akkor, mikor elveszítjük azt. Az ok legyen akár rajtunk kívül álló, de lehet a kísértés, a többre vagy egyszerűen csak a másra való vágyakozás. A vége mindig ugyan az. Marad az űr. Az elveszített dolog hiánya. De a remény, még ha csalfa és vak is, a magunkhoz képest jobbá válásra való törekvés enyhíthet és szerencsés esetben még visszafordíthatóvá is teheti a visszafordíthatatlant.

Nem jobb ezt elkerülni?!

Neked mi a fontos? Nekem a boldogság…

Mező Misi: “Az idő múlásával, ráncaink gyarapodásával egyre inkább keressük az élet értelmét. Miért vagyunk itt a földön, megtaláljuk -e a boldogságot az életünkben ? Mi minden adhatja a boldogságot az embernek ? Miből fakadhat a boldogság? Az eredőre való rátalálás a boldogság forrása, ami nem más az én esetemben, mint a Teremtő! Minden más pillanatnyi boldogság!”

Szabó Tibi: “Amit ez a mai világ sugall… Mindenkire ráférne egy kis boldogság. Amit akkor kellene érezni, ha éppen nem az, vagyis MINDIG.”

Kara Misa: “A téma adott volt és Apám szavai csengtek a fülemben: Semmi más nem számít fiam csak az, hogy boldog vagy-e vagy sem s ha nem, meg teszel-e érte mindent, hogy az légy?”

Az online felületeken kívül hamarosan a televíziók képernyőjén is látható és hallható lesz az “Óda” egy nagy szabású zenés-verses karácsonyi produkció részeként, mégpedig a Duna TV műsorán karácsony tájékán, Ünnepelt címmel. A műsor megszületésének érdekessége, hogy erős kötődése van a Magna Cum Laude zenekarhoz. Az előadás teljes egészében Misi elképzelései szerint valósult meg, ezért ne érjen senkit meglepetésként, ha hozzá és a Magnához is közel álló neves előadók is feltűnnek a műsorban. Igazi karácsonyi ajándék lesz! Szeretettel ajánljuk!