Klasszikus és modern zenei programok váltják egymást

Hétfőn indult az Egerszegi Advent programsorozat a zalai megyeszékhelyen, ahol a korábbi éveknél több programmal, látványosabb fényekkel és számos újdonsággal várják a látogatókat – ismertette előzőleg Zalaegerszeg polgármestere az MTI-nek.

Magát az Egerszegi Advent ünnepélyes megnyitóját november 27-én tartják a Dísz téren, ahol együtt kapcsolják fel a karácsonyi fényeket. A városháza előtti tér, az Európa tér, de a Vizslapark, a helyi termék piac is kínál programokat, de a Göcseji Múzeum, a könyvtár és a művelődési intézmények mellett a Gébárti-tó is helyszíne lesz a rendezvénysorozatnak – sorolta a polgármester.

Kitért arra, hogy a megyeszékhelyek közül az egyik legnagyobb, 30-szor 15 méteres jégpályát alakítanak ki, ahol nemcsak korcsolyázni lehet, de műsorokat is kínálnak, egyebek mellett jégdiszkónak is helyet ad majd.

Balaicz Zoltán felidézte, hogy tavaly is nagy sikere volt a kivilágított dottónak, ami szintén idén járja majd a várost, most először pedig egy 30 méteres óriáskereket is állítanak a városháza melletti parkolóban. Minden vasárnap látványos felvonulásokkal készülnek, fénytraktorok, fénykamionok és oldtimerek is kínálnak majd látványosságot.

Tűzijáték helyett lézershow is lesz

Kelemen Attila, a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője egyebek mellett elmondta: hétvégente hagyományőrző fajátékokat telepítenek az Európa térre, ahol kézműves foglalkozások és körhinta is várja a gyerekeket. Vasárnaponként gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit, de karácsonyig mindennap lesz valamilyen közösségépítő, családi program a Dísz téren.

A Vizslaparkban családoknak és kutyásoknak szerveznek rendezvényeket, a Kossuth téren pedig élő betlehem várja a látogatókat a karácsony előtti héten. Karácsony után pedig már a szilveszterre hangolódnak, az év utolsó napján DJ-k szórakoztatják a közönséget, éjfélkor pedig ezúttal sem tűzijátékkal, hanem lézershow-val zárják az óévet – említette a rendezvényszervező.

Flaisz Gergő, a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy Zalaegerszegen évek óta a társintézményekkel közösen szervezik az adventi programokat. A számos programlehetőség között említette, hogy az Art Moziban a mesematiné mellett az év legkedveltebb magyar filmjeit is vetítik majd szenteste, a zalaegerszegi szimfonikusok pedig ebben az évben is karácsonyi nagykoncerttel készülnek.

A zalaegerszegi önkormányzat írásos összefoglalójából az is kiderül: a Dísz téri szökőkutat idén fedett és fűtött terasszá alakították át, ahová időjárástól függetlenül be lehet ülni elfogyasztani a vásári finomságokat. Az adventi vásárban minden korábbinál több fény és hangulatvilágítás veszi majd körül a látogatókat, és fényfestés díszíti majd a Szalagház oldalát és a városházát, a Tudomány és Technika Házára pedig új fénydekoráció került.