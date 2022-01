A progresszív rockból a klasszikus zenébe? Nem véletlen…

Rick Wakeman, a Yes együttes egykori billentyűse február 9-én a győri Richter Teremben lép fel. A legendás zenész a Győri Filharmonikus Zenekar és egy vegyes kórus közreműködésével klasszikusokra épülő szimfonikus műsort ad elő.



A brit billentyűs, Rick Wakeman több mint ötven éves zenei pályafutása alatt hosszú ideig volt a Yes klasszikus felállásának tagja, de már a hetvenes évek óta aktív szólóban is. Saját neve alatt mintegy kilencven lemezt jelentetett meg, ezekből több mint 50 millió példány kelt el. Mint a Győri Filharmonikus Zenekar Facebook-oldalán olvasható, a február 9-i koncert programjában a régi szólólemezek dalai mellett a Yes legnagyobb slágerei is elhangzanak szimfonikus hangszereléssel.



A 72 éves Rick Wakeman legutóbb 2012-ben járt Magyarországon, abban az évben Pakson és Budapesten is fellépett. Akkor az MTI-nek adott interjúban arról beszélt, hogy bizonyosan nem tér már vissza a legendás progresszív rockzenekarba, a Yesbe. Wakeman 1971 és 2008 között – állandó megszakításokkal – hat időszakban játszott a ma is aktív Yesben, amelynek klasszikus felállásában mellette Jon Anderson volt az énekes, Steve Howe a gitáros, Chris Squire a basszusgitáros és Alan White a dobos.



– Nagyon szeretem a hetvenes évek első hat-hét évében született munkákat, a Yesszel készített Fragile-t (1971), a Close to the Edge-et (1972) és az 1976-1977-es időszakot – mondta a zenész tíz évvel ezelőtt az MTI-nek.

Teljes nevén Richard Christopher Wakeman (London, 1949. május 18. – ) először a komolyzene irányában indult el: szimfónikus zenekarban játszott, kórusban énekelt, végül rockzenész lett belőle, így talán nem véletlen a győri filharmóniával közös koncert sem A nyugat-londoni születésű zenész eleinte koncertzongoristának készült, de tanulmányait az angol királyi zenei főiskolán 1969-ben félbehagyta és session zenészként dolgozott tovább. Korai munkái során, többek között a “Space Oddity” kapcsán játszott David Bowienak és számos más zenésznek és zenekarnak úgy mint Junior’s Eyes, T. Rex, Elton John és Cat Stevens. Wakeman 1970-ben tagja lett a Strawbs zenekarnak, majd egy évvel később a csatlakozott a Yes-hez. Ezzel része lett a Yes klasszikus felállásának és számos nagyon sikeres és meghatározó albumon játszott egészen 1980-ig. Wakeman időközben szólókarrierbe is belekezdett, az első három legsikeresebb albuma 1973-tól: The Six Wives of Henry VIII (1973), Journey to the Centre of the Earth (1974) és a The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table (1975). 1974-ben rockzenekart alapított The English Rock Ensemble néven, akikkel rendszeresen fellépett. Wakeman változó sikerekkel folytatta szólókarrierjét az 1980-as években, legsikeresebb albuma az 1984 címet viseli, amit 1981-ben adott ki, ezt követte egy kisebb pop sláger single kiadvány a “Glory Boys” a Silent Nights című 1985-ös albumról. Wakeman egy Gastank című televíziós show-t is vezetett, illetve dolgozott megannyi első generációs New-age és ambient formáció albumának létrehozásán. 1988-ban három másik zenésztársával megalapították a Anderson Bruford Wakeman Howe zenekart, ami a Yes-szel harmadik közös munkájához vezetett. Az 1992-es ismételt távozása után még kétszer tért vissza a zenekarban, 1995-ben és 2004-ben, ez idő alatt befejezett néhány más szóló projektet és turnét, illetve kalandozott a keresztény zenében is majd tovább folytatta a koncertezést világszerte.

