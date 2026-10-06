Idén is folytatódott az évek óta tartó finanszírozási válság

Minden jel szerint nem tudják elindítani az őszi képzést a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központban, mert a program finanszírozása ellehetetlenült, mindennapi működésük veszélybe került – mondta Snétberger Ferenc gitárművész, a program alapítója kedden az MTI-nek.

„A tizenkét hetes oktatás október 19-én indulna Felsőörsön, de még a kikérőket sem tudtuk elküldeni a kiválasztott tehetségek iskoláiba, nincs aláírt szerződés a tanárokkal, a személyzettel. Többször írtunk a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumba, de választ nem kaptunk. Annak örülök, hogy tizenhat év után változások vannak Magyarországon, de jó lenne, hogy amit felépítettünk, azt tovább tudnánk csinálni” – hangsúlyozta a Snétberger Zenei Tehetség Központ zenei és művészeti igazgatója, az intézményhez kapcsolódó alapítvány kuratóriumának elnöke.

Snétberger Ferenc felidézte, hogy a felsőörsi intézményt az induláskor, 2011-től a Norvég Alap pályázatából finanszírozták, ám az Orbán-kormány és a norvég fél között a civil szervezetek működését érintő vita miatt ez megszűnt, és 2015-től az állami tulajdonú Nemzeti Tehetség Központ (NTK) keretében jutottak támogatáshoz, évi 140-150 millió forint értékben. Hozzátette: az elmúlt három-négy évben a helyzet jelentősen romlott, a nekik odaítélt összeget több mint a felével csökkentették, az elmúlt időszakban már nemcsak hangszerekre és erősítőkre, de hegedű- és gitárhúrra sem volt pénz.

A gitárművész október 10-én, szombaton a Liszt Ünnep keretében a Zeneakadémián a Snétberger Zenei Tehetség Központ fennállásának 15. évfordulóját ünneplő koncerten lép fel az intézmény volt és jelenlegi diákjaival, valamint tanáraival együtt. „Nagyon sok munka van ebben a másfél évtizedben, ennyi idő alatt több mint félezer hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatal fejleszthette zenei tudását nálunk, több mint 85 százalékuk konzervatóriumban, a Zeneakadémián vagy külföldön tudta folytatni később tanulmányait, ez a program igazi zászlóshajó volt” – jegyezte meg Snétberger Ferenc az MTI-nek adott interjúban.

Kevesebb hátrányos helyezetű gyerek tudott szerepelni az elmúlt években

Arról is beszélt, hogy az elmúlt években többször is volt bent a kulturális tárcánál, és próbált magyarázatot kapni arra, miért vágták meg drasztikusan a támogatási összeget. Mint elmondta, a támogatáscsökkentés következtében a Felsőörsön tanulási lehetőséghez jutó hátrányos helyzetű gyerekek létszámát a korábbi évi hatvanról harmincra kellett csökkenteni két évvel ezelőtt.

„Figyelembe sem vették az észrevételeimet. A Snétberger Zenei Tehetség Központ papíron most is az NTK alá tartozik, az elmúlt években ott döntötték el, milyen célokra ítélnek meg támogatási pénzt. Sajnos az évek során elküldték a mentorainkat, akik fontos szerepet játszanak diákjaink fejlődésében, azt mondták, nem tudják őket fizetni. A történtek miatt koncerteket sem volt módunk szervezni, elmaradtak a nemzetközi workshopjaink, hiszen nem volt miből finanszírozni a külföldi zenészoktatók meghívását, és szükség lenne a felsőörsi épületkomplexum felújítására is” – sorolta Snétberger Ferenc.

A zenész a hatvanas-hetvenes években maga is szegénységben, nélkülözésben nőtt fel Salgótarjánban. Mint fogalmazott, többségében azoknak a Felsőörsön náluk tanult fiataloknak az életét is sikerült kedvező irányba terelni, akik nem voltak annyira tehetségesek, de megtapasztalták, hogy van kiút, és a tanulás a lehetőség a kitörésre.

A Snétberger Zenei Tehetség Központ 15 című szombati koncerten barokk, klasszikus és romantikus szerzők darabjai mellett kortárs és dzsessz-számok hangzanak el sok improvizációval. Snétberger Ferenc október 26-án szólóban is fellép a Zeneakadémián, a Bach nyomában című esten.

„Bach az egész életemet végigkíséri, azóta imádom a zenéjét, amióta elkezdtem klasszikus gitáron játszani. Minden benne van, ami kell, és nagyon jól lehet benne improvizálni” – fűzte hozzá. Jövőbeni terveiről annyit mondott, hogy jövőre, 70. születésnapján a tervek szerint dzsessztriójával, tehát Anders Jormin svéd bőgőssel és Joey Baron amerikai dobossal a Müpában fog fellépni.

Snétberger Ferenc pályája több mint négy évtizede tart, művészetében összetéveszthetetlen, bensőséges hangot teremtett, amelyben a klasszikus zenei előképzettség, a roma hagyomány, a flamenco és a dzsessz egyszerre van jelen. 1987 és 1993 között a Trio Stendhal tagja volt Dés László szaxofonossal és Horváth Kornél ütőhangszeressel. Később játszott együtt mások mellett Arild Andersennel, Paolo Vinacciával, Bobby McFerrinnel, Markus Stockhausennel. 2005-ben Liszt-díjat, 2014-ben Kossuth-díjat kapott. Legutóbbi lemeze, a Keller Quartettel közös Hallgató 2021-ben jelent meg. Hosszú ideje Berlinben él, de rendszeresen fellép Magyarországon.

Fotó: MTI