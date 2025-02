72 hónap és 1200 koncert lenyomata a hangzókon

Négylemezes, négy műfajra bontott különleges koncertválogatást jelentetett meg a Magyar Zene Háza. A Selection című sorozat a három éve indult intézmény emlékezetes pillanatait idézi fel LP-ken és CD-ken is.



„Évente mintegy négyszáz koncertünk van, a legtöbb ilyen programunk egyszeri, egyedi és unikális. Ezért is gondoltunk arra, hogy a lehető legtöbb tartalmat rögzítsük valamennyi helyszínünkről, amihez szerencsére egy kiváló stúdió is rendelkezésre áll a házban. Sok koncertünket streameljük, illetve ezek egy része felvételről megtekinthető televíziókban vagy online felületeken, számos esetben csak a hangot rögzítjük, részben archiválási céllal” – mondta Horn Márton, a Magyar Zene Háza intézményvezetője az MTI-nek.



Kitért arra, hogy lemezkiadóként 2023-ban a Magyar Zene Háza első, nagy sikerű időszaki kiállításához, a Nekünk írták a dalt! című tárlathoz kapcsolódó, a Kádár-korszak nagy pop-rock slágereit tartalmazó LP-vel és CD-vel debütáltak.

A mostani négy album, a Selection-széria kizárólag saját rögzítésű koncertfelvételeket tartalmaz. A válogatásban pop-rock, tradicionális, globálzene, valamint klasszikus/kortárs műfajú számok kerültek, különböző szerkesztők gondozásában. Mind a négy lemez elérhető CD-n és vinylen is, utóbbiak külön érdekessége, hogy négyféle (piros, sötét és világos zöld, kék) színben vehető kézbe.



„Ez a négy műfaj, valamint ötödikként a dzsessz nagyjából hasonló arányban van jelen a Zene Háza koncertjein. A dzsessz most azért maradt ki, mert a rendelkezésre álló felvételeket nem éreztük kellően teljesnek egy lemezhez, így várhatóan ez egy következő kiadványként fog megjelenni” – jegyezte meg Horn Márton.

Igazi csemegék a szokásos repertoárkoncertek között

A pop-rock anyagon például szerepel Beck Zoli és Szűcs Krisztián előadásában Cseh Tamás Köszöntő című dala, amelyhez még a nyolcvanas évek második felében Csengey Dénes írt szöveget, és az eredeti verzió soha nem jelent meg. Szintén hallható a lemezen a közelmúltban elhunyt Hó Márton és zenekara, a Jégkorszak egy dala (I’m A Singer-Songwriter), amelyet a csapat utolsó koncertjén, 2023 októberében rögzítettek a Zene Házában. Hasonlóan érdekes a KFT Éljen a szerelem! című dala, amelynek élő verziója most hallható először fizikai hanghordozón.



A tradicionális (népzenei) korongon jelen vannak a „nagy öregek” – a Sebő együttes bolgár zenészekkel kiegészülve, az 50. születésnapi koncertjéről a Vujicsics együttes, a Szent Efrém Férfikar -, ugyanakkor a fiatalabb nemzedékek képviselői is. De itt hallható a gyimesi népdalt éneklő gyermek, Sára Veronika, vagy Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák is az amerikai Raymond McLainnel, illetve az Eredő zenekarral közös felvétele, a My Walking Shoes.



„A globálzenei, vagy ha úgy tetszik, világzenei lemez aktualitása, hogy kapcsolódik a februárban nyíló új időszaki kiállításunkhoz, a Listen. – Zenei utazás a világ körül című tárlathoz, amely a különböző zenei hagyományokat mutatja be a látogatóknak Georgiától Belize-en át Krétáig, Patagóniától Izlandon át Magyarországig” – mondta Horn Márton.



Ezen a lemezen hallható mások mellett az ősi szakrális zenéből táplálkozó egyiptomi Mazaher, a különleges pengetős hangszeren, a bendzsun játszó idős pakisztáni bácsi, Ustad Noor Bakhsh, aki élete első turnéja keretében lépett fel a Zene Házában, vagy a vándorló cigányokkal éveket együtt töltő brit zenész, Sam Lee. A Selection negyedik darabja a Zene Háza klasszikus zenei koncertjeiből merít, mások mellett Debussy, Mozart, Bach, Dvorák, Haydn és Bartók egy-egy művén keresztül.



„Különleges hallgatnivaló Mikola Leontovics ukrán zeneszerző egyik szerzeménye Fassang László Hammond-orgona játékával, és a másik korong kapcsán már említett Szent Efrém Férfikarral, de említhetem Balogh Máténak a néhai híres festő, Rozsda Endre kiállításához kapcsolódóan született kamaraművét is” – sorolta Horn Márton.

