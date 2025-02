Hét alkalommal szerepel a műsoron Verdi darabja

A New York-i Metropolitan Opera kiválósága, George Gagnidze és Kálmándy Mihály címszereplésével, Boross Csilla és Rálik Szilvia női főszereplésével mutatja be Verdi Macbethjét február 22-én a Magyar Állami Operaház. A dalszínház szerdai közleménye szerint a hagyományos és kortárs elemeket vegyítő színrevitelt Matthew Wild jegyzi, a produkció zenei megvalósításáért Rajna Martin első karmester felel. Az előadás március 9-ig hét alkalommal szerepel az Operaház műsorán.



A királygyilkos skót tábornok és felbujtó hitvesének időtlen történetében Verdi mesteri módon ábrázolja a hatalomvágy, a bűn, a bűntudat és az elkerülhetetlen pusztulás sötét témáit. Operájának drámai és lélektani ereje évtizedek óta kimeríthetetlen ihletforrás a zenés színpadok alkotói számára – olvasható a közleményben.



Mint írják, Matthew Wild, aki évek óta készült arra, hogy színre vigye Verdi első Shakespeare-adaptációját, operarendezésében igyekszik minél több elemet felmutatni az angol drámaíró eredeti színművéből is. A dél-afrikai születésű, zenés színházi közegben nevelkedett alkotó 2015 és 2021 között a Fokvárosi Opera művészeti igazgatója volt, az elmúlt években pedig már német nyelvterületen is (Frankfurti Opera, Theater an der Wien, Erli Tiroli Ünnepi Játékok) elismert operarendezőnek számít.

Disztópikus, gépfegyveres milliő lesz a színpadon

Az operaházi Macbeth-produkció erős képekben kívánja kifejezni a főszereplők lelki gyötrelmeit. Ennek ábrázolásához a skót hagyományokból és napjainkból egyaránt ihletet merítő, disztópikus jövőbeli Skóciába kalauzolja nézőit, ahol feudális viszonyok és diktatórikus állapotok uralkodnak. „Olyan lesz, mint A rettenthetetlen című film, csak gépfegyverekkel” – idézi a rendezőt a közlemény.



A díszleteket Sebastian Hannak (Porgy és Bess, Idomeneo, Borisz Godunov, Nixon Kínában) tervezte, míg a jelmezekért Heide Kastler felel, aki több mint 30 éve dolgozik vezető német és más európai operaházak, fesztiválok produkcióin. A világítást az ugyancsak jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező Bányai Tamás tervezi, és hangsúlyos elemét képezik az előadásnak a különböző vetítések is, amelyeket Czeglédi Zsombor készít. A kórus és a szereplők mozgáselemeit Lázár Eszter dolgozza ki.



A Macbeth kettős szereposztásának főszereplői mind nagy tapasztalattal rendelkeznek Verdi karaktereinek megformálásában. A Magyarországon és az Operaházban is most bemutatkozó George Gagnidze georgiai (grúz) bariton 2008 óta a Metropolitan rendszeres fellépője, de a világ más vezető operaházaiban is gyakori vendég, a skót thánt sok nagy Verdi-szerep mellett korábban New Yorkban, Bolognában, Nápolyban és Valenciában is megformálta – olvasható az összegzésben.



Partnere, Boross Csilla ugyancsak most debütál Lady Macbethként az Operaházban, de többek között Modenában, Marseille-ben, Mexikóban és a trieszti Teatro Verdivel Maszkatban is alakította már a vérszomjas hitvest. Kálmándy Mihály és Rálik Szilvia mindketten több mint húsz éve éneklik a Macbeth főszerepeit az Operaház színpadán, de karaktereiket külön-külön is életre keltették Európától Új-Zélandig több dalszínházban is – emelik ki a közleményben.



Hangsúlyos szerepet kap az előadásban a shakespeare-i mű három boszorkánya is, akiket Macbethék mellett Verdi szintén főszereplőkként jellemzett. A néma szerepeket nagy tapasztalattal rendelkező kortárs táncművészek, Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc, valamint a Magyar Nemzeti Balett ifjú művésze, Kökény-Hámori Kamill formálják meg.

A Magyar Állami Operaház Zenekarát és Énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) Rajna Martin első karmester vezényli – olvasható a közleményben.



A Macbeth a február 22-i premiert követően az évadban még hat alkalommal, február 26-án, 28-án, március 2-án, 5-én, 7-én és 9-én látható a dalszínházban.