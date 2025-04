Megújul a partyaréna és klub is nyílik a helyszínen

Delta District néven új elektronikus zenei negyeddel várja a műfajt szerető közönséget idén a Sziget fesztivál.



Az új helyszínkomplexum magában foglalja majd a Yettel Colosseum amfiteátrumát, a látványban, fény- és hangtechnikában is megújuló Bolt Night Stage arénát, és az új, The Club nevű helyszínt – közölték a fesztivál szervezői az MTI-vel.



Az új helyszínkomplexum a megújuló Sziget egyik izgalmas elemének ígérkezik. Az ókori amfiteátrumokat idéző Yettel Colosseumban az alternatív elektronikus zenei szcéna legnagyobbjaival találkozhat a közönség, a Bolt Night Stage idén is a nagy partik központja lesz, az új helyszínként megnyíló The Club pedig egy teljesen zárt térrel, inkább bensőséges klubélménnyel várja az underground „club-elektronika” előadóit és azok közönségét.

Újra eljönnek a közelmúlt és a jelen sztárjai is ott lesznek

A fellépők között lesz Armin van Buuren, a high-tech minimal előadója, Boris Brejcha, a progresszív elektronikus zene felkapott alakja, a The Blessed Madonna, vagy az Adriatique formáció, de fellép Hot Since 82, Korolova, I Hate Models, és Dixon is.

Új nevek is érkeznek a Delta District helyszíneire, köztük az egyik legaktuálisabb női DJ, a belga Amelie Lens, a Swedish House Mafia tagjaként ismert Steve Angello, vagy a future music nagy úttörője, Don Diablo. Érkezik továbbá a Vini Vici formáció, Mathame, a progresszív house- és melodic techno lemezlovasaként ismert Miss Monique, a világ legjobb DJ-i közé tartozó Alok, de fellép Oguz és Chris Liebing is.



A fellépők névsora folyamatosan frissül – ígérik a szervezők.