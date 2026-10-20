Gigametálbrutál ez!

Átlépte az egymilliárd megtekintést Desh YouTube-csatornája – közölte a rappert képviselő Supermanagement csütörtökön az MTI-vel.

A magyar könnyűzenei színtér egyik legnépszerűbb előadója a 2025-ös magyar éves Top 10-es slágerlistán nyolc dalban szerepelt előadóként vagy közreműködőként, ezzel – a hangfelvétel-kiadók nemzetközi szervezete, az International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) idei jelentése szerint – az EU legmeghatározóbb helyi előadója.

Nem mennek a megtekintések 15 millió alá

A közlemény felidézte, hogy Desh Kukásautó című bemutatkozó dalával robbant be a köztudatba, azóta pedig sorra jelenteti meg a több tízmilliós megtekintéseket elérő slágereket. Mint írták, egyedi hangzásvilágával, jellegzetes előadásmódjával és összetéveszthetetlen karakterével lett rendkívül népszerű.

Deshperado című debütáló nagylemezét a szintén sikeres A bús barista balladái, a Carpe Diem és a Bakpakk követte. Legújabb sikerei közül a Suv2, a Kiskece és a Tip Tip című dal egyenként is 15–20 millió közötti YouTube-megtekintésnél jár.

A 25 éves Desh idén nyáron a legnagyobb hazai fesztiválok fő fellépőjeként adott koncerteket, és duplán töltötte meg a Budapest Parkot.