Közel egy évig fog tartani az évad

Ezt tematikus fesztiválok, világhírű szólisták és változatos koncertprogramok jellemeznek – tájékoztatta a zenekar pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a Keller András főzeneigazgató által összeállított évad programját végigkísérik a 200 éve elhunyt Ludwig van Beethoven művei. A Concerto Beethoven 200 fesztivál 2027 második feléig tart, és Budapest mellett az ország több városában is kínál programokat.

Az évad szeptember 25-én és 26-án nyílik a Zeneakadémia Nagytermében Richard Strauss és Bartók Béla műveivel. Az évadnyitó koncerten Várjon Dénes zongoraművész, valamint Fekete Attila tenor és Sebestyén Miklós bariton lép fel.

A közlemény szerint Beethoven halálának 200. évfordulójához kapcsolódva a Concerto Budapest kilenc koncerten idézi meg a zeneszerző életművét. A programban valamennyi szimfóniája és versenyműve, valamint több oratorikus műve is szerepel. A sorozat 2027 januárjában a Missa solemnis előadásával kezdődik, március 26-án, Beethoven halálának napján pedig a Krisztus az Olajfák hegyén című oratórium hangzik el. A bicentenáriumi programsorozat 2027 novemberében a Fidelio koncertszerű előadásával zárul.

Az évad művésze Várjon Dénes Kossuth-díjas zongoraművész lesz, aki az évadnyitón Bartók III. zongoraversenyének szólistájaként lép fel. Az évad további koncertjein Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveit is előadja.

A Concerto Budapest vendégeként több külföldi és magyar előadóművész is fellép. A meghívottak között szerepel Augustin Hadelich, Michael Barenboim, Khatia Buniatishvili, Elisabeth Leonskaja, Alina Ibragimova, Frank Peter Zimmermann, Marc Bouchkov és Cyrille Dubois, a magyar művészek közül pedig mások mellett Balázs János, Baráti Kristóf, Berecz Mihály, Fejérvári Zoltán, Kelemen Barnabás, Perényi Miklós, Várdai István és Vashegyi György.

Strauss is szerepet fog kapni

Beethoven mellett Richard Strauss művei is kiemelt helyet kapnak az évadban. A zenekar négy koncerten játssza a német zeneszerző műveit, köztük az Imígyen szóla Zarathustra és a Négy utolsó ének című alkotásokat. Új sorozat is indul Volt egyszer egy 20. század… címmel, amely a századforduló és a 20. század eleji Bécs zenei világát mutatja be, középpontjában Arnold Schönberg, Alban Berg, Anton Webern és Gustav Mahler művészetével.

A zenekar folytatja korábbi tematikus fesztiváljait is. Októberben rendezik meg a Magyar Kincsek Ünnepét, amelyet ezúttal Kroó György zenetörténész születésének centenáriuma, valamint Kurtág György munkássága előtt tisztelegve állítanak össze. A programban Bartók A csodálatos mandarin című műve, Dohnányi Schubert-átirata és Kurtág György új operája, a Die Stechardint is szerepel.

Novemberben a Budapest Music Centerben rendezik meg A Hallgatás Napját, amelyet 2015 óta a kortárs zene és az elmélyült zenehallgatás jegyében tartanak. A programban a Concerto Budapest művészei mellett a Ligeti Ensemble is közreműködik. 2027 márciusának első vasárnapján a Zeneakadémián ismét megrendezik a Mozart-napot. Az egynapos koncertsorozatot a Concerto Budapest 2018 óta minden évben Wolfgang Amadeus Mozart művészetének szenteli.

A közlemény szerint a zenekar szeptember 5-én a Pozsonyi Pikniken is várja az érdeklődőket, a rendezvényen mutatják be a Concerto Budapest 2026/2027-es évadjának magazinját is.