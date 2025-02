Kolibrival kezdenek, Elefánttal zárnak a Bánkitón

Mások mellett a Carson Coma, az Analog Balaton, Co Lee és a Csaknekedkislány is koncertet ad az idei Bánkitó Fesztiválon, amelyet július 9-től 12-ig rendeznek. A Tószínpad programja ezzel teljes, a fesztivál a könnyűzenei felhozatal mellett tavaszi bemelegítő eseményekkel és podcast sorozattal is készül a nyárra – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A társadalmi ügyek iránt hagyományosan érzékeny rendezvény 2025-ben arra buzdítja közönségét, hogy lépjen ki a megszokottból, és próbáljon a mindennapjait szervező rendszerekre, a munkára, egészen pontosan a munkavégzés helyére, az irodára, felülírhatóként tekinteni. A téma kibontásának első elemeként a szervezők korábban már bemutatták az új honlapot és az idei fesztiválarculatot, amely ismét Neszmélyi Réka grafikusművész munkája.



A Bánkitó podcast műsora, amely szakértők és a fesztiválon fellépő előadók segítségével több aspektusból járja körül az out of office témáját, márciustól jelentkezik.

Fókuszban az anti-work, a nem-munkával végzett munka

A beszélgetéssorozatban lesz szó a nem-növekedésről, az anti-work mozgalom mögött álló gondolatokról, az érzelmi munkáról és a munkára fordított idő értékéről, valamint a munka mellett/helyett egymáshoz, önmagunkhoz és a környezetünkhöz való kapcsolódás lehetőségeiről is.

A Bánkitó Fesztivál zenei programjának napi bontása tematikus szervezési elvet vetít előre. Ezek alapján július 10-én csütörtökön főleg a hip-hop és a rap kedvelői örülhetnek, hiszen az aznapi fellépők között lesz Co Lee, a WAVY prod night, Kolibri és az este headlinereként bejelentett Analog Balaton.



Pénteken a gitárcentrikus és progresszív zene lesz fókuszban, érkezik a Tószínpadra a Carson Coma, a Csaknekedkislány, a Platon Karataev és Barkóczi Noémi zenekara, de bulizni lehet 6363-ra, iamyank rave setjére és a Selecta dj-ire is. A július 12-i szombati nap kínálatában szerepel Lenkke, a Hakumba és a kisbetűs ünnepnapok, a tónál pedig a Galaxisok, a 30Y és az Elefánt zárja a fesztivált.