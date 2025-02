Júniusban ugrás a tóba

Összeállt az idei Fishing on Orfű (FOO) részletes programja, a 17. alkalommal megrendezett fesztivál június 25. és 28. között több mint 120 zenei eseménnyel várja az érdeklődőket – közölte a fesztivál sajtófőnöke hétfőn az MTI-vel. Egyedi Péter közleménye szerint a „nagy meglepetések helyett a sokszínűség, a folyamatos fiatalodás, az erősebb tematizálás, a különleges programok, valamint az izgalmas jubileumok jellemzőek” a fesztivál idei programjára.



Számos fellépő jubilál idén: Szűcs Krisztián Krézi srác 25 címmel ad „féletműkoncertet”, de negyedszázados a 30Y és a hiperkarma zenekar története is, míg rendkívüli koncerttel készül Tövisházi Ambrus és zenekara is, amely Harcsa Veronikával kiegészülve ad koncertet Erik Sumo Porcelán néven. Szintén a huszadik évfordulóját ünnepli Frenk, valamint a fesztivál kvázi-házigazdája, a Kiscsillag zenekar is.



A FOO nagyszínpadain lép fel a Carson Coma, a 30Y, az Analog Balaton, Beton.Hofi, az Elefánt, az Esti Kornél, a Bëlga, a Quimby, a Vad Fruttik, az Ivan & the Parazol, a Bohemian Betyars, a Csaknekedkislány, Deva, a Platon Karataev, a Blahalouisiana, a KFT, az aurevoir., a Péterfy Bori & Love Band, 6363, a Lóci játszik, a Kollár-Klemencz Kamarazenekar, a Parno Graszt, cserihanna és a Raklap is.

Idén sincsen külföldi előadó a legmagyarabb fesztiválon

A hip-hop szerelmeseit Bongor, Ótvar Pestis, Sisi, Mikee Mykanic, Lil Frakk, valamint olyan feltörekvő tehetségek szórakoztatják, mint Jeti, FRANKO, Szunyog Tess, Lekvárherceg. Az alter vonalat a Máklikőr, a kisbetűs ünnepnapok, a tigris szofi, a Doggos, az egy5egy és a Sorbonne Sexual képviseli, míg a rockos hangzást olyan előadók, mint a Bufo Alvarius, a Nagyúr, a Gorg & Benzol és a Hocuspony.

Pénteken a tHE sNOBS, a Siketfajd, a Bankrupt, a Kozmosz és a Nefogazz a punk kedvelőit hívja bulizni. A Nagysátorba a Böiler, a Leukémia, a HétköznaPI CSAlódások, a Prosectura, a Hűvös, a Felső Tízezer, Kolibri, a Galaxisok, a Lázár tesók, Barkóczi Noémi és a Fiúk lépnek színpadra.



A csendes, folkos és dzsesszes produkciókért a fesztivál dombjára kell elsétálni. A tavaly megújult Borfaluban játszik a Mordái, a Kacaj, a Góbé, Hegedűs Józsi és a Vadvirág együttes és a Nasip Kismet is, de itt kaptak lehetőséget a dzsesszel rokon produkciók is, mint a Nagy Emma Quintet és a Subtones. Számos fiatal feltörekvő produkció – így aMirador, a Boyongó és a Hakumba -, valamint pár már régóta kedvelt zenekar – a P.A.S.O., a Jazzékiel és a Tudósok – is itt lépnek fel.



Az erdőben található A tűzhöz közel színpad továbbra is komolyzenével indít, majd a közkedvelt Mesél az erdő programsorozat következik, ahol a zenélés mellett a vendégek mesélnek a dalírásról, inspirációkról és magukról a dalokról is. Itt lép fel Temesi Blanka, iamyank, a Rettenetes Mümők, WXLFLESS és a 30Y dobosa, ZAZA is.



Az esti koncertforgatagban olyan fellépők is szerepelnek, mint Víg Mihály, L.A. Suzi, Villő vagy a Jules War. Hamarosan pedig bejelentik az Orfű összehoz fellépőit is, ahol „fishinges” előadók állnak össze addig sosem látott duókká, hogy egyszeri és megismételhetetlen koncerteket adjanak – írják.



A rendezvényre a bérletek több mint négyötödét már eladták, mostantól a napijegyeket is értékesítik. A fesztivál részletes programja a www.fishingonorfu.hu oldalon olvasható.