Módszertani és zeneelméleti síkon fog folyni az eszmecsere

A magyarországi világzene címmel rendez konferenciát pénteken és szombaton az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI) a Hagyományok Házában. A kétnapos konferenciát az MMA MMKI a Hagyományok Házával és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékével közösen szervezi. A konferencia előadói olyan átfogóan vizsgálják a magyarországi világzenét, amelyre eddig még nem volt példa hazánkban – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.



Bódi Barbara képzőművész, az MMA MMKI megbízott kutatója A tradicionális cigányzenekarok és a kávéházi cigányzene kialakulása Magyarországon címmel tart előadást. Bolya Mátyás, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék vezetője a népzeneoktatásban megjelenő kreatív terekre világít rá. Bólya Anna Mária, az MMA MMKI tudományos főmunkatársa a világzene fogalmának kihívásait mutatja be.



Krulik Zoltán Príma és Magyar Örökség-díjas zeneszerző, előadóművész, a Makám együttes alapítója a műfaj helyét határozza meg a kulturális palettán. Lakatos Róbert brácsaművész előadása azt mutatja be, hogy mitől lesz hiteles egy alkotás.

Lesz értelmezés és magyarázás is

Liber Endre, a Hangvető Zenei Terjesztő Társulás alapítója előadásában kifejti, hogy mit gondolnak a magyarok a világzenéről. Sándor Ildikó, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense a világzene hazai értelmezéséről szól.



Sebő Ferenc Kossuth-díjas előadóművész, népzenekutató a világzene és a popzene viszonyát mutatja be. Tamás Ildikó, az ELTE HTK Néprajztudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa és Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója előadásában magyar és számi világzenei párhuzamokat vonultat fel.



A konferenciát szombaton kerekasztal-beszélgetés zárja Bolya Mátyás moderálásában Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója; Csáji László Koppány, az MMA MMKI igazgatója; Lovász Irén Kossuth-díjas előadóművész, néprajzkutató és Sebő Ferenc részvételével.



Péntek este az Esszencia nemzetközi formáció lép színpadra Lakatos Róbert vezetésével. A rendezvény az MTA A magyar tudomány ünnepe programsorozatának részeként valósul meg. A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között, jelentkezni az MMA MMKI honlapján lehet. A koncertre a Hagyományok Háza weboldalán keresztül váltható jegy.

Címlapi borítókép: Mitchell Luo on Unsplash