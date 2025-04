Ha lehet, idén még nagyobb haddelhadd kíséri a rendezvényt

Ismét számos magyarországi lemezbolt részvételével, különleges hazai és nemzetközi megjelenésekkel várja az érdeklődőket a lemezboltok napja április 12-én, szombaton. A tizennyolcadik alkalommal megszervezett nemzetközi rendezvény idei nagykövete az amerikai Post Malone.



A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez.



A lemezkiadók és az előadók minden évben világszerte különleges fizikai hanghordozókkal készülnek erre a napra. Az RSD-t harminc ország mintegy ezer boltjában tartják, a vinyl reneszánszának köszönhetően Magyarországon immár nyolc hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. A Wave és a Musicland/Neon Music mellett a szintén budapesti Deep, MG Records, a Kalóz Records, a Lemezkuckó, a Soul Cure Records, valamint a szegedi Néma Papagáj várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal, minikoncertekkel, exkluzív kiadványokkal, kedvezményekkel.

Olyan DJ-k is játszanak, akiknek a nevével csak most találkozhat először az olvasó

A Kalóz Recordsban dj-k – Kanada Káosz, Splatter, Szamosi Peti, Telenkó Ábel és a Kalóz staff – játszanak, élőben gitározik Vértesi Feri. Az MG Recordsban 14 órától Bigfoot Preston, majd a Bence Kalandjai ad akusztikus koncertet, a Soul Cure Recordsban Boros Levi (Qualitons), a Chillum Trio (Dj szett), VuduDudu, Takeshi, Klayman és Pleasure Voyage ad műsort. A Musiclandben 10 százalékos kedvezmény lesz minden használt CD-re, LP-re és DVD-re. Itt, az Almássy téren 11 órától lesz zene, amelyet sorrendben Billy Rotten, Dj Aranykalász & The Mute Tapes, Jehova & Dj Csuklya, Barkóczi Noémi, Upponyi Muki & 1 Eurós Vizes Zsemle, a The Somersault Boy, végül Maxi & Geri (Dalmata Daniel) szolgáltat.



Az RSD-re megjelenő különleges magyar kiadványok közé tartozik az említett The Somersault Boy (Sallai László zenekara) Dogs in the Wild című albuma, amely CD-n és kazettán is elérhető lesz. Bár nem hazai kiadvány, Csihar Attila Sunn O))) nevű drone metál formációjának 2007-es EP-je, az Oracle színes vinylen lesz beszerezhető az RSD-n.



A négyszáznál is több exkluzív nemzetközi kiadvány között lesz mások mellett az A-ha Hunting High & Low című 1984-es debütlemezéhez készült demókat tartalmazó vinyl; George Harrison és Beck „közös” kislemeze, a Be Here Now; David Bowie 2003-ban rögzített stúdiókoncertje, a Ready, Set, Go! 2 LP-n és CD-n; a Doors Strange Days című 1967-es lemezének munkaváltozata; Elton John Ray Cooperrel közös 1979-es koncertje a Rainbow Theatre-ben; Astrud Gilberto 1977-es bossa nova lemeze, a That Girl From Ipanema újrakiadása.



Szintén elérhető lesz még például John Lennon és Yoko Ono Plastic Ono Band-jének 1972-es jótékonysági koncertje sárga vinylen; Johhny Marr (ex-Smiths) dupla koncertlemeze; Joni Mitchell 1976-os amerikai koncertje tripla LP-n; Laura Nyro posztumusz albuma, az Angel in the Dark először vinylen; Paul Hardcastle 1985-ös sikerlemeze; a dzsesszlegenda Thelonious Monk dupla koncert LP-je (Live at the It Club); Lou Reed Metal Machine Music-je dupla LP-n; Prince koncertlemeze (Live at Glam Slam 1993) tripla sárga LP-n; a Rolling Stones korai, 1965-ös Out of Our Heads-e; a T. Rex kislemez B-oldalas gyűjteménye kék dupla vinylen; Little Richard 1968-as EP-je (Try Some of Mine: The Brunswick Recordings); Gil Scott-Heron 1982-es Moving Target-je LP-n és CD-n is; Sting 3.0 című turnéjának duple LP lenyomata; vagy John Williams Harry Potter-filmzenéi (The Sorcerer’s Stone, The Prisoner of Azkaban) dupla vinylen.



A lemezboltok napja idei nagykövete az amerikai rapper, énekes, dalszerző, producer Post Malone, aki az idei Sziget fesztiválon is fellép: neki a koronavírus-járvány alatt, 2020-ban élőben streamelt Nirvana-feldolgozásai jelennek meg LP-n április 12-én.



Bővebb információk a résztvevő lemezboltok elérhetőségeivel és eseményeivel kapcsolatban a https://www.recordstoreday.hu/ oldalon olvashatók.



Cikkajánló fotónk Mike Haupt munkája.