A bérletesek személyesen is találkozhanak a kedvencekkel

A Mozart (h)arcai című koncerten csupa ismert Mozart-mű szólal meg, az A-dúr szimfónia, az A-dúr klarinétverseny és a c-moll mise az Orfeo Zenekar és Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György vezényletével – közölték a szervezők az MTI-vel.



Az esten közreműködik Egri Márton historikus basszetklarinéton, valamint Kovács Ágnes szoprán, Szutrély Katalin szoprán, Komáromi Márton tenor és Borka Ákos basszus. A második koncerten Beethoven Coriolan-nyitánya, a 4. G-dúr zongoraverseny és a 7. szimfónia hangzik el december 6-án a Verbier Fesztivál Kamarazenekara tolmácsolásában, Takács-Nagy Gábor dirigálásával. A zongoraverseny szólistája Ránki Dezső lesz.

Sokáig fog tartani a koncertsorozat

Februárban a Napkirály udvari kápolnájának ünnepi zenéibe nyerhet betekintést a közönség, húsvét előtt Bach János-passiója hallható, az évad végén pedig az Orgonák éjszakáján zárul a bérletes koncertsorozat.



A Filharmónia Magyarország az idei évadban Budapesten is meghonosítja a Kodály Központban már jól bevált közösségépítő, ismeretterjesztő programját. A prológus elnevezésű esemény lehetőséget kínál a közönségnek, hogy a koncert előtt személyesen találkozhasson és beszélgethessen a fellépő művészekkel.

A közlemény szerint a bérletesek 30 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá jegyeikhez, mint ha külön-külön vennék meg, és a Filharmónia Magyarország összes rendezvényén 20 százalék kedvezményre jogosultak.