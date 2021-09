Mozikoncerten a Queen és Török Ádám

A negyedik éve zajló Pólus Rock Klub programjai a rocktörténet legendás zenekarait idézik meg a mozi nagytermében rendezett élőkoncertek és koncertfilm vetítések alkalmával

A sorozat több mint egy év kihagyás után szeptembertől új évaddal jelentkezik, az első hónapban Queen esttel és Török Ádám nagykoncerttel várják a közönséget. A Pólus Rock Klub idei első eseményén, szeptember 3-án pénteken emlékkoncerttel, koncertfilm vetítéssel és relikvia-kiállítással emlékeznek Freddie Mercuryra, aki szeptember 5-én lenne 75 éves.

Az évforduló alkalmából rendezett emlékprogram első részében a Crazy Little Queen Tribute Band koncertje idézi meg a legnépszerűbb Queen-dalokat. A képzett zenészekből álló együttes az elmúlt 4 év alatt az ország legnépszerűbb Queen emlékzenekarává nőtte ki magát, koncertjeiken nagy hangsúlyt fektetnek az eredeti számok hangzásához hű, professzionális megszólalásra, és a legnagyobb Queen-slágerek mellett olyan kései dalokat is játszanak, amiket Freddie Mercury-val már nem tudott élőben előadni a zenekar.

Egy friss videó mindent megmutat a zenekarról!

Az esemény keretében az immár 39 éve működő Hungarian Queen Fan Club „Queen 86” címmel kiállítást szervez a legendás budapesti koncerthez kapcsolódó relikviákból. Az est második részében levetítik az 1986-os Népstadion-koncertről készült mozifilm digitálisan felújított és újrakevert változatát.

Az együttes utolsó, 1986-os „Magic” turnéján 80 ezer néző előtt léptek fel a Népstadionban, a világhírű külföldi zenekarok közül elsőként a vasfüggöny mögött. A budapesti stadionkoncert emiatt igazi mérföldkő lett, és a koncert rögzítésének idejére szinte a teljes magyar filmgyártás leállt, minden létező szakembert és eszközt bevetettek, hogy egy világszínvonalú koncertfilm készülhessen, Zsombolyai János rendező és Ragályi Elemér operatőr vezetésével.

A digitálisan felújított kép és 5.1-ben újrakevert hang fantasztikusan adja vissza a koncertet, amelynek máig emlékezetes pillanata, amikor Freddie Mercury a közönséggel együtt énekelte a

Tavaszi szél vizet áraszt… című magyar népdalt, olyan örökzöld dalok társaságában, mint a Kind of Magic, I Want to Break Free, Radio Ga Ga vagy a We Will Rock You.

Erről kiadtak egy előzetest is, ez ITT nézhető meg!



A Pólus Rock Klub következő állomása a hazai progresszív rock ikonikus zenésze, Török Ádám és zenekarának nagykoncertje lesz szeptember 17-én pénteken. A két órás élőkoncerten a Török Ádám & Barátai néven színpadra lépő együttes és a meghívott sztárvendégek – Papp Gyula billentyűkön, Kézdy Luca hegedűn – közösen idézik meg a több mint 50 éve alakult, elgendás Mini együttes legnépszerűbb dalait, mint a Kolduskirály, Kell a barátság, Funky Night, Zene él tovább, Drága Ifipark, Hívj fel, Gőzhajó, Kereszteslovag, Vissza a városba, vagy az Asztalhoz leültem.

A Mini-slágerek mellett különlegesen náthangszerelt Bartók-művek is felcsendülnek a nagy sikerű „Bartók On Rock” crossover lemezről. A koncertet különleges archív filmrészletek színesítik az egykori Mini koncertekről.

A Pólus Rock Klub további sorozatában kéthetente lesznek élőzenés programok, többek között jubileumi koncertet ad a hazai folk-rock legenda Gépfolklór, és olyan kultzenekarokat idéznek meg a színpadon és a mozivásznon, mint a The Beatles (The Blackbirds), a Rolling Stones (Stoned), Santana (Milagros Tribute Band), a The Doors (Doors Emlékzenekar), és a Led Zeppelin (Lead Zeppelin). A programsorozat az NKA támogatásával valósul meg. További részletek a mozi weboldalán olvashatók.

