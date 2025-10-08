Ami soknak tűnik, de 68 ezer felé oszlik…

Hatvannyolcezer előadóművésznek összesen 863 millió forint jogdíjat fizet ki ezekben a napokban az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) a 2024. évi felhasználások után.



Az audiovizuális jogdíjak felosztásához az EJI csaknem 22 ezer különböző produkció adatait dolgozta fel. A tíz legnagyobb jogdíj együttes összege megközelíti a 20 millió forintot – közölte a szervezet kedden az MTI-vel.



A kommüniké kiemelte: az EJI által feldolgozott, az M2, M5, Duna, RTL, TV2, TV4, HBO és FILM+ csatornákon sugárzott, magyar és külföldi filmek, televíziós sorozatok együttes időtartama 2,8 millió adásperc volt. Az ezekben nyújtott előadóművészi teljesítmény jogdíja összesen elérte a 445 millió forintot, amely az egy évvel korábbi összesített jogdíjat mintegy 15 százalékkal haladja meg. A nézők a produkciók mintegy kétharmadát magyar szinkronművészek interpretációjában láthatták, amiért ők részesültek jogdíjban.

Még kevesett fizetett a stream, de a stand up azért hozzátett

A filmek online felhasználása alapján az EJI 30 millió forint jogdíjat osztott fel. A televíziók saját gyártású műsorainak ismétléseként tavaly sugárzott produkciók feldolgozása során az EJI összesen 364 millió forint jogdíjat állapított meg, 50 millió forinttal többet, mint egy évvel korábban. A hazai televíziók által megrendelt produkciók szereplői általában magyar előadóművészek, ezért ennek a jogdíjnak túlnyomó része őket illeti. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által gyártott televíziós műsorok közül 2024-ben közel 5800 került adásba 12 ezer előadóművész közreműködésével, 529 ezer perc terjedelemben.



Az RTL jelentős nézettségű produkciói a stand-up műsorok voltak, amelyek ismétlését a csatorna tavaly lényegében megszüntette. Ez hatással volt a közreműködő előadóművészek jogdíjára és a magánmásolási díjak alakulására is. Ezért az EJI a jogdíjfelosztás alapját képező csatornamixet kiegészítette a nagy nézettségű, a stand-up műsorokat még sugárzó RTL Kettő csatornával, ami lehetővé tette az előadók jogdíjhoz jutását.