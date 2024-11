Jövőre is lesz Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál

Magyar Zene Háza-beli koncerteket is megpróbálnak az adásfolyam részévé tenni

A tervek szerint jövőre is megrendezik a Szakcsi Rádió Jazz Fesztivált – hangzott el az M1 aktuális csatorna adásában. Az éppen féléves Szakcsi Rádió egyik legfontosabb jövőbeli terve a 2025-ös Rádió Jazz Fesztivál, amely az idén augusztusban lezajlott rendezvény folytatása lesz – mondta el Esztergályos Máté, a Szakcsi Rádió főszerkesztője.



Hozzátette: a fesztivált előreláthatólag ugyanúgy Salföldön rendezik, ahol idén három telt házas dzsesszkoncertet hoztak össze, és a jövőben minél több fiatal zenésznek szeretnének teret adni. A Küldd be a dalod! című felhívásról elmondta: elsősorban a fiatalokhoz szól, de igazából bárkihez, aki szeretne bemutatkozni a hazai jazz színpadán. A beküldött szerzeményeket a szakmai grémium Gőz László vezetésével bírálta el. Első körben öt művészt választottak ki, de ezen a héten újabb 5 magyar előadót jelentenek be – fűzte hozzá.



A legkiválóbb jazzelőadók és formációk dalai bekerülnek a rádió lejátszási listájába, és a Küldd be a dalod! felhívás az év hátralévő részében is folytatódik. Az új, tematikus műsorok tervezése és a fiatal zenészek bevonása mellett a rádió küldetése, hogy a médiatárban fellelhető zenei anyagok eljussanak a közönséghez.

Nincs kivétel, a jazz összes stílusa a rádió szerves részét képezi

Veisz Gábor, a Szakcsi Rádió zenei szerkesztője kiemelte: a közszolgálati média egyik adójaként a Szakcsi Rádiónak a jazz minden ágát be kell mutatnia. A hallgatók tehát a ragtime-tól a bebopon át a modern jazzig hallhatnak előadókat, 70 százalékban magyarokat. A válogatás alapanyaga a Magyar Rádió 1950-es, 60-as években felvett koncertjeitől napjainkig terjed.



Hozzátette: a 20 órától 23 óráig tartó koncertsávban minden nap koncerteket közvetítenek, hiszen több társintézménnyel, többek között az A38-cal és az Opus Jazz Clubbal is kapcsolatba kerültek. Tervezik továbbá a Magyar Zene Háza koncertjeinek bevonását is. A napi két koncert leadásával a fél év alatt több mint 300 koncertet hallhatott a közönség – mondta a szerkesztő.



A Szakcsi Rádió elérhető a szakcsiradio.hu oldalon, a mobilalkalmazáson vagy Spotify-on a nap 24 órájában.