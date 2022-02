Új dallal jelentkezett a 2004-ben alakult sztárbanda, ennek körülményeiről mesélt a csapat névadója



– Világ életemben nagy lomis voltam. Imádtam kincseket találni a kidobott dolgok között, újra felhasználni, újra értelmezni. Egyszer egy nagy konténerben épp lemezeket turkáltam egy lomtalanítás során. Nem voltam túlöltözve és odajött hozzám egy hajléktalan. Egy nagy darab kenyeret tartott a kezében, már talán a penész is kicsit elkezdte enni. Kettétörte, és megkérdezte tőlem, hogy kérem-e a felét. Hihetetlen megható volt az önzetlensége – kezdte nem hétköznapi történetét Pásztor Anna.



Vajon hogy is került szóba pont ez a téma? Az Anna and the Barbies frontasszonya elárulta. hogy a banda legújabb dalának, az

címűnek az ötletét egy VIII. kerületi lomtalanítás adta.



– Épp lépésben haladtunk kocsival a József körúton. Pont olyan lassan, hogy minden egyes kis kirakott kupacot meg tudtam vizsgálni.



Hihetetlen volt…mintha beszélnének hozzám ezek a kidobott dolgok. Emberi sorsokról árultak el sokkal többet mint azt maga a tulaj valószínűleg szerette volna – fogalmazott. Hozzátette, a klip forgatásakor semmi sem úgy alakult, ahogy tervezték, mégis elkészült a kisfilm, ráadásul épp úgy nézett ki a helyszín, ahová betévedtek, mintha egy előre elkészített díszletben lennének.



– Ez a helyszín szinte megrendezte a saját maga videoklipjét. Magáért beszélt itt a nyomor – mondta Anna. – Ha valami megmentheti a XXI. századi ember lelkét az az, ha körülnéz és segít. Ahogy megszűnünk csak magunkról gondolkodni és csak magunkért létezni, magunkat megvédeni, ahogy elkezdjük a nálunk kicsit szerencsétlenebbet megvédeni – ez egy láncolat – úgy mindenki följebb tudja majd húzni a szakadékba lejjebb zuhant embert. Talán így tudjuk megmenteni az emberiséget, magunkat.



Az Anna and the Barbies-ra jellemző, hogy mindig őszinte érzelmeket jelenítenek meg szerzeményeikben. Ezek az érzelmek a koncertjeiken is megjelennek, ahol hatalmas energiát közvetítenek a közönség felé.

Legközelebb február 12-én az Akvárium színpadán láthatod őket, ha időben jegyet veszel a koncertjükre!

Alig huszonnégy óra múlva lépnek fel első idei koncertjükön, ahol elhangzik az új dal is, de jegyek még korlátozott számban kaphatók!