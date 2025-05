Ez lesz május végén Erdélyben

Színes programokkal, koncertekkel, kiállítással, főzőversennyel és kincskereső játékkal is várja a közönséget május 30. és június 1. között Torockón a Duna Napok programsorozata, amelyet tizenegyedik alkalommal rendez meg a Duna Médiaszolgáltató a nemzeti összetartozás napja alkalmából.



A programsorozat május 30-án, pénteken délután a Lóci játszik zenekar koncertjével indul a Nagyszínpadon, ahol az első napon fellép még a Szomszédnéni Produkciós Iroda, a 4S Street és az EDDA Művek is. A Felső Piacsoron Mező Misi Mesélő előadását hallhatja a közönség.



A Duna Napok hivatalos megnyitóját másnap délelőtt tartják néptáncosok közreműködésével a Duna-Ház előtt. Ezt követően nyílik meg Korniss Péter Táncok, bálok, táncházak… című kiállítása a templomkertben. Az augusztus végéig látható tárlat egy már-már feledésbe merülő kulturális világot idéz meg: a fotókon megjelenik a 60-as, 70-es évek erdélyi táncainak hangulata Kalotaszegen, Széken, Gyimesben és Székelyföldön.



A rendezvényen megemlékeznek Jókai Mór születésének 200. évfordulójáról is: a nagy írót installációkkal és irodalmi programmal is megidézik. Szombaton reggel 11 kilométeres futóverseny és teljesítménytúra indul a Duna Házzal szemben lévő füves területről és aznap tartják a főzőversenyt is, amelynek házigazdája Balázs Andi, Kárász Róbert és a Szomszédnéni Produkciós Iroda, kötelező eleme pedig a tészta lesz.



A Pódiumszínpadon fellép a Cikói Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Banda, a OneBeat és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, amely Élő Táncarchívum című sorozatából Kalotaszeg táncait hozza el Torockóra. A Nagyszínpadon a Kormorán és a Parno Graszt koncertjét, valamint a Budapesti Operettszínház Hagyomány és összetartozás című gálaestjét láthatja a közönség. A tavaly ősszel elhunyt Potápi Árpád János egykori nemzetpolitikai államtitkárról, a Duna Napok rendszeres résztvevőjéről kisfilmmel emlékeznek meg.

Lócival indul, Szalóki Ágival fejeződik be

A Meseudvarban gyerekprogramokkal, kézműves-foglalkozásokkal, arcfestéssel, ügyességi feladatokkal, közös énekléssel, zenéléssel, népi gyerekjátékokkal, délután Szalóki Ági gyerekkoncertjével várják a családokat. A Csukás mesekuckóban a Csukás Meserádió összeállítását, meséit hallgathatják a gyerekek, akiknek a meserádió közreműködésével 9 állomásos kincskereső játékot is szerveznek a faluban.



Lesznek mesterségbemutató foglalkozások: Kárpátaljáról Antal Györgyi beregi keresztszemes hímző, a Vajdaságból Micsik Béla hangszerkészítő és Torjai Zita gyöngyfűző, a felvidékről pedig Popovics Judit nemezelő, szappankészítő lesz a Duna Napok vendége. A polgármesteri hivatal udvarán az íjászattal ismerkedhetnek az érdeklődők, a Fő téren és a Felső Piacsoron pedig Ízek utcájával és – az Unitárius Nőegylettel – jótékonysági süteményvásárral várják a közönséget. A nap zárásaként tűzijátékkal készülnek a szervezők.



Vasárnap az unitárius istentiszteletet követően Szalóki Ági és zenekara koncertjével zárul a Duna Napok idei programsorozata.