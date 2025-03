Bő két héten át minden a jazzről fog szólni



A Filozófusok kertjében, Gyémánt Bálint gitáros hajnali nyitókoncertjével indul az idei JazzFest Budapest, amely április 27-től május 14-ig számos világsztár fellépésével, ingyenes programokkal és összművészeti eseményekkel várja az érdeklődőket.



Immár negyedik alkalommal tölti meg a JazzFest Budapest az egész várost izgalmas programokkal, hogy mindenki megtapasztalhassa: a dzsessz maga a szabadság – szerepel a szervezők által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban.



Többek között Avishai Cohen, Jojo Mayer, Dhafer Youssef, Rabih Abou-Khalil, Kinga Glyk, a Tribute to Esbjörn Svensson Trio, Lukács Miklós és Dresch Mihály is fellép a fesztiválon. Az esemény kurátorai között van Lukács Miklós cimbalomművész, Oláh Krisztián dzsessz-zongorista, Borbély Mihály szaxofonos, Mogyoró Kornél ütőhangszeres és Gyémánt Bálint gitáros.



A fesztivált április 27-én hajnali 5 órakor a Sunrise Surprise elnevezésű koncert nyitja a Filozófusok kertjében, ahol Gyémánt Bálint vezetésével a helyszínre és az időpontra is reflektáló zenei élménnyel készülnek a fellépők. Másnap a Fonóban két teljesen különböző zenei világ találkozik: a Tenores di Orosei Antoni Milia, a legismertebb szardíniai vokális formációk egyike a hazai folklór szintér egyik formációjával lép színpadra, amelyben Farkas Zoltán „Batyu”, a táncházmozgalom legkorábbi és legismertebb figuráinak egyike, a multiinstrumantalista Borbély Mihály, a magyar fúvós ethnodzsessz mestere, valamint az ifjú tehetség, Mohácsy Lőrinc Ágoston nagybőgőművész szerepel.

In Memoriam Chick Corea

Április 29-én olasz és magyar zenészek a nemrég elhunyt zongoraművész, Chick Corea emléke és zenei hagyatéka előtt tisztelegnek: az Eiffel Műhelyházban Lukács Miklós, Vincent Peirani, Orbán György és Dés András ad közös koncertet.



Az UNESCO 2011 novemberében, Herbie Hancock kezdeményezésére döntött arról, hogy minden év április 30-át nemzetközi dzsessznapként ünnepli meg. A műfajon keresztül ugyanis erősödik a kultúrák közötti párbeszéd és a megértés, közelebb hozva ezzel az embereket a világ minden táján.



Idén ez alkalomból a Liszt Ferenc téren Oláh Krisztián, Ajtai Péter és Serei Dániel, valamint a Tóth Viktor Skylark Metropolitan ad ingyenes koncertet, míg a Jedermennban a Turul Blast lép fel, majd a magyar és a Budapesten tartózkodó külföldi zenészek éjszakába nyúló közös jammelése zárja a napot.



Május 3-án a Rákóczi téren folytatódik az ingyenes események sora a Bujdosó 8TET és Mike Gotthard, Borlai Gergő, Tempfli Erik és Gudics Márton fellépésével. Május 10-én a Hunyadi téren Mogyoró Kornél nyitott dobkörével kezdődik a jazzmatiné, majd a Budapest Jazz Orchestra Combo a dzsessztörténet fontosabb állomásain vezeti végig a legkisebbeket. Este a Premier KultCaféban a „Sárkány. Imposztor. Vulkán.” című drámakoncerten Tóth Viktor, Weisz Gábor, Víg Mihály, Kemény Zsófi, Boncz Ádám és Márton Ágnes előadásban a szöveg és a zene próba nélkül, improvizatív jelleggel kapcsolódik össze.



Ezalatt egy Harcsa utcai udvarban az Eco Flight című előadás világpremierje lesz látható: madárrajként suhanó táncosok, ugrások, forgások, pörgések, szaltók a légben, a közönség felett 25 méter magasan. A hazai vertikális táncos csapat, a The Flock Project légszínház a világot a feje tetejére állítva, új nézőpontból mesél, a színház és a levegőakrobatika elemeit ötvözik élőzenével, képzőművészeti fényfestéssel.



Május 11-én az ISON kulturális központban Ónodi Eszter színművész és a dzsesszgitáros Juhász Gábor duója lép fel. Május 14-én a JazzFest Budapest zárókoncertjén az idén hetven esztendős Dresch Mihály életműve előtt tisztelegnek. Ezen a különleges estén bepillantást nyerhetünk Dresch Mihály munkásságába, a jelenleg aktív három zenekara, a Dresch Quartet, a Dresch Alternativ Quartet és a Dresch Vonós Quartet mellett különleges vendégekre és alkalmi zenei találkozásokra is számíthat a közönség.



További információ: https://jazzfestbudapest.hu/