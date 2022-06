Számos ismert vendégfellépővel ünnepli 30. születésnapját a Parno Graszt július 21-én a Budapest Parkban.



Az egyik legjobb hazai tradicionális cigány zenét játszó együttes Tóth Gabit, Mező Misit (Magna Cum Laude), Járai Márkot (Halott Pénz), a Punnany Massifot, a Bohemian Betyarst és Szirota Jennifert (Zenevonat) hívta el az eseményre – közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A Parno Graszt egy roma népzenei együttes a Nyregyházától 15 kilométerre található Paszabból. A zenekar hiteles cigányzenét játszik. Maga a zenekar neve romani fogalom, jelentése „Fehér ló“ (a fehér szín a tisztaság jelképe a ló a szabadságé).

Az együttest 1987-ben alapították. Úgy magyarul, mint romani nyelven énekelnek, egy dalon belül is cserélik a nyelvet, vagy egyszerre énekelnek mindkét nyelven. A zenekar alapfelállása szűken tíz tag, de zenélnek húszan is, a zenekar mellett néha egy tíztagú tánccsoport is szerepel.

A zenekar a zenei gyökereit a közvetlen környezetben gyűjtötte a szabolcs-szatmári Paszabról és környékéről, a zenekar a mai napig itt él, távol a nagyvárosok zajától és gyorsan múló divatjától.

Zenéjük így őrizhette meg ősi, eleven karakterét, a zenekar pedig őszinte, közvetlen természetét. A svájci zenei szakfolyóirat, a Vibrations 2005-ben Parno Grasztot a tíz legjobb zenekar közé sorolta.

A zenekar első lemeze, a Rávágok a zongorára 2002-ben az európai rádiók által összeállított rangos nemzetközi világzenei toplista, a World Music Charts Europe 7. helyére került.

Azóta számos díjat, elismerést gyűjtöttek be, zenéjükkel bejárták szinte az egész világot, koncerteztek Európa szinte valamennyi országában, emellett Kínában, Indiában, az Egyesült Államokban, Mexikóban, Dél-Koreában és Izraelben.

A alapvetően autentikus cigány zenét játszó Parno Grasztnak számos saját szerzeménye, illetve egyedi feldolgozása (Quimby, AC/DC) is van. Koncertjeiket dinamikus előadásmód, a színpadról áramló energia jellemzi. Már nem szédülök című szerzeményük A Dal 2016 döntőjébe jutott.

Az együttes tagjai: Oláh József (ének, gitár, tambura), Balogh Géza (ének, gitár, tánc), Jakocska János (ének, gitár), Oláh Krisztián (harmonika), Németh István (szájbőgő, kanna), Horváth Sándor (ének, kanál, tánc), Balogh Mária (ének, tánc), Váradi Mária (ének, tánc), Oláh Heléna (ének). Oláh János nagybőgős idén hunyt el. A zenekar albumai: Rávágok a zongorára (2002), Járom az utam (2004), Ez a világ nekem való (2007), Reggelig mulatok (2011), Már nem szédülök/Rolling Back (2019). (A Wikipédia nyomán)